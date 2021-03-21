"Madalya avcısı" Hayriye, koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor - Son Dakika

"Madalya avcısı" Hayriye, koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor

21.03.2021 11:31

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda birincilik elde eden milli kick boksçu Hayriye Türksoy, bu yıl Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Kupası'na da altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Ulusal ve uluslararası organizasyonlarda çok sayıda birincilik elde eden milli kick boksçu Hayriye Türksoy, bu yıl Antalya'da düzenlenecek Avrupa Kick Boks Kupası'na da altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

23 yaşındaki Hayriye, 9 yıl önce kick boks sporcusu ağabeyinin antrenmanları izledikten sonra ter atmak amacıyla bu spora başladı.

Daha sonra performans sporcusu olmaya karar veren Hayriye, 2015 yılında ilk kez katıldığı Kick Boks Türkiye Kupası'nda 3. olarak dikkatleri üzerine çekti.

İlk şampiyonluğunu 2016 yılındaki Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası'nda kazanan Hayriye, bu tarihten sonra 3 Üniversiteler Arası Kick Boks Şampiyonası, 2 Kick Boks Türkiye Şampiyonası, 3 Türkiye Açık Kick Boks Şampiyonası, 3 Avrupa Kick Boks Şampiyonası ve 1 Dünya Kick Boks Kupası'nı birinci olarak tamamladı.

Son olarak 2019 yılında düzenlenen Kick Boks Dünya Şampiyonası'nda ikinci olan Hayriye, 8-11 Nisan 2021'de Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek Kick Boks Avrupa Kupası'na yoğun tempoyla çalışıyor.

Hayriye Türksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin ve arkadaşlarım yönlendirmesiyle kick boksa başladığını söyledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün açtığı kursa gitmeye başladığını belirten Hayriye, "Orada hocam Esat Kaya ile tanıştım. Benimle çok ilgilendi. İlk turnuvamıza kadar sürekli bireysel dersler yaptık." dedi.

Hayriye, kariyerinde katıldığı ilk organizasyon olan Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük madalyası aldığını anlatarak, "Maça çıkarken çok heyecanlıydım ama buna rağmen 3. oldum. Bu madalya hem hocama hem bana cesaret verdi. 2017 yılındaki Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum." diye konuştu.

"Hedefimiz her turnuvadan şampiyonlukla dönmek"

Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmek için Avrupa Kupası'nda iyi puan alması gerektiğini vurgulayan Hayriye, şunları kaydetti:

"Her maça galibiyet hedefiyle çıkıyorum. Hiçbir zaman ikinciliği düşünerek turnuvaya gitmedim. Önümüzdeki Avrupa Kupası'na da bu mantıkla hazırlanıyorum. Şampiyonaya az zaman kaldı. Çift antrenmanla hazırlıklarımız devam ediyor. Diğer branşlardan da yardım alıyoruz. Çok güçlü olmamız gerekiyor. O yüzden halterden destek aldık. 2 hafta halter çalıştık. Reflekslerimizi geliştirmek için masa tenisi hocalarından destek alarak antrenmanlar yaptık. Boks hocamız da destek verdi, bir süre onlarla da antrenman yaptık. Günlerimiz çok yoğun geçiyor. Hedefimiz her turnuvadan şampiyonlukla dönmek. Bu turnuvaya da en iyisini yapmak için çıkacağız."

Hayriye Türksoy, kick boksun olimpik bir branş olmadığına değinerek, "Bu, bizim en büyük şanssızlığımız. Kendi alanında Türkiye'nin en iyisi oluyorsun ama olimpiyatlara gidemiyorsun." ifadelerini kullandı.

Kick Boks, Türkiye, Antalya, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Madalya avcısı' Hayriye, koleksiyonuna yenilerini eklemek istiyor - Son Dakika Spor


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