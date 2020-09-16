Madalya avcısı Milli Atlet Romanya'da şampiyonluk için koşacak - Son Dakika

Madalya avcısı Milli Atlet Romanya'da şampiyonluk için koşacak

Geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Balkan Yarışlarında 2. olan 18 yaşındaki Milli Atlet Ömer Amaçtan, Romanya'da düzenlenecek olan Büyükler Balkan Şampiyonasında şampiyonluk için koşacak.

Madalya avcısı Milli Atlet Romanya'da şampiyonluk için koşacak, System.String[]

Geçen hafta İstanbul'da düzenlenen Balkan Yarışlarında 2. olan 18 yaşındaki Milli Atlet Ömer Amaçtan, Romanya'da düzenlenecek olan Büyükler Balkan Şampiyonasında şampiyonluk için koşacak.

Kurallara uyulmasının ve çalışmanın bırakılmamasının başarıyı getirdiğini söyleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Murat Eskici, "Ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi ile mücadele kapsamında, devletimiz ve milletimiz el ele vermiş, maske, mesafe, temizlik kurallarına uyarak hayatın devam etmesi için herkes elinden geldiği kadar en iyi şekilde mücadele etmeye çalışıyor. Bu mücadele yapılırken, performans sporcularımızın aktif şekilde spor yapması ve özellikle atletizm branşında, faaliyetlerin en iyi şekilde yapılması, kurallara uyulması sporcularımızın da bu süreçte bile çalışmalarına devam etmesi tabi ki başarıyı kendiliğinden getiriyor. Gençler sağ olsunlar geçen hafta balkan şampiyonasında mücadele ettiler, ter döktüler, hem ülkemizi, hem şehrimizi, hem de burada bizleri antrenörleri ve ekibimizi temsil ettiler. Başarılarından dolayı kutluyorum. Önümüz de Romanya da yapılacak olan müsabakalar var orada ki müsabakalar da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inancımız tam olup, ben emeği geçen tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Antrenörümüzden, il temsilcimizden, sporcumuzdan hepsinden minnet duyuyorum. Kendilerine başarılar diliyorum" dedi.

Atletizm İl Temsilcisi ve Antrenörü Kemal Koyuncu ise, gelecekte de başarılı sporcuların olması için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Bu hafta sonu yapılacak olan büyükler balkan şampiyonasına hazırlanıyoruz. Romanya'nın Cluj kentinde yapılacak olan şampiyonaya Ömer Amaçtan ve Turgay Bayram ile birlikte katılım sağlayacağız. Şuan ki hazırlık amacımız balkan şampiyonası, tabi ki bunun en önemlisi de önümüzdeki yıl yapılacak olan olimpiyat oyunları ve yaş kategorisinde U23 Avrupa şampiyonası. Bu iki yarışmanın hazırlığını şimdiden yapmaya başladık. Atletizm, dünya da popüler bir branş Türkiye'de son yıllarda tamamen tanınmaya başlandı. Bu anlamda atletizm olimpiyatlarında olmazsa olmazı yani olimpiyatların yapılış amacı atletizmdir. Tüm gençlerimizi atletizme davet ediyorum. İnşallah bizler gibi geçmişte sporcu olarak yapmış olduğumuz bu bayrağı şu an ki gençlere aktarıyoruz. Gelecekte çok başarılı sporcular çıkması için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

18 yaşındaki Milli Atlet Ömer Amaçtan da, Milli takım sporcusuyum, 18 yaşındayım. 2015'den beri milli takım yarışlarında yarışıyorum. 2015'den 2020'ye kadar uluslararası bazda bir çok derece elde ettim. Önemli derecelerimden sayarsak EYOF Avrupa Şampiyonluğum, Avrupa Yıldızlar 2., Avrupa gençler 3. ve Yıldızlar olimpiyat 6. gibi güzel derecelerim var. Geçen hafta bir balkan yarışımız vardı orada 2. oldum. Güzel bir başarı elde ettik. Şu an ise haftaya Romanya da Balkan Büyükler şampiyonası var. Bu şampiyona da 5000 metre de yarışacağız, ülkemizi temsil edeceğiz. Bu yarıştaki amacım, madalya ile dönmek ve iyi bir derece yaparak sezonu kapatmak istiyoruz. Atletizm, büyük ve popüler bir spor her yaşta, her zeminde yapılabilecek bir spor ve biz sporcular olarak çok istiyoruz buna ilgi duymasını ve yapmasını istiyoruz" dedi. - KAYSERİ

Almitu Bekele Degfa, İstanbul, Atletizm, Romanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Madalya avcısı Milli Atlet Romanya'da şampiyonluk için koşacak - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Çifte cinayetin şüphelileri tutuklandı! Bir kişiyi daha öldürmek için plan yapmışlar Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu
Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi         
18:28
Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı Husumetli olduğu kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı! 2 kişi yaralandı         
18:06
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı Son Dakika: 67 yaşındaki komşusunu döven Halil Sezai ifadeye çağrıldı         
17:09
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı Damla Ersubaşı şiddet gördüğü eşi Mustafa Can Keser'den tek celsede boşandı         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 19:17:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Madalya avcısı Milli Atlet Romanya'da şampiyonluk için koşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei