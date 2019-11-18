Madalya avcısı tekvandocu

İşitme engelli tekvandocu Yusuf Şiyar Kıran: Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak

"Olimpiyat şampiyonu olmayı hayal ediyorum"

Tolga YILDIRIM-Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA, - İŞİTME engelli tekvandocu 16 yaşındaki Yusuf Şiyar Kıran, son iki Türkiye Şampiyonası'nda ikişer altın madalya kazanmasının ardından ay yıldızlı formayı ilk kez giydiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Avrupa şampiyonu Yusuf Şiyar, dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanarak Türkiye'yi gururlandırmak, ailesini mutlu etmek istediğini söyledi.

İzmir'de yaşayan Yusuf Şiyar Kıran'ın ailesi çocuklarının 3 yaşında işitme engelli olduğunu öğrendi. Çocuklarına iyi eğitim vermeyi hedefleyen Kıran Ailesi, Yusuf Şiyar'ı spora yönlendirdi. Tekvandoya ilgi duyan Yusuf Şiyar, 9 yaşında antrenmanlara başladı. Tekvandoyu seven ve başarılı olmayı hayal eden Yusuf Şiyar, geçen yıl ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda hem müsabaka hem de poomse kategorisinde birincilik kazanarak, 2 altın madalyayla ailesini gururlandırdı.

AVRUPA ŞAMPİYONU YUSUF ŞİYAR

Yusuf Şiyar Kıran, bu yıl da Mersin'de yapılan Türkiye Şampiyonası'nda müsabaka ve poomse kategorilerinde altın madalyanın sahibi oldu. Milli takım kampında sıkı hazırlık dönemi geçiren Yusuf Şiyar, Antalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda ilk kez giydiği ay yıldızlı formayla poomse kategorisinde altın, ikili karma poomse kategorisinde de takım arkadaşı Türkan Teke ile gümüş madalya elde etti.

HEDEFİ OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU

Genç yaşında katıldığı şampiyonalarda ikişer madalya kazanarak İşitme Engelliler Milli Takımı'nda dikkat çeken Yusuf Şiyar, başarılarına yenilerini eklemeyi hedeflediğini söyledi. Gelecek yıl Yunanistan'da düzenlenecek İşitme Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Yusuf Şiyar, "Milli takım formasıyla çok başarılı olmak istiyorum. Hedefim Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak. Olimpiyat şampiyonu olmayı hayal ediyorum. Olimpiyat başarımla ülkemi gururlandırmak, ailemi mutlu etmek istiyorum" dedi.