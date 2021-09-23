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SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı - Son Dakika

SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı

23.09.2021 10:38

Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızıVIDEO YOKTolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - Antalya'da antrenmanda kızlarına destek olmak için başladıkları muay thai sporunda Avrupa birinciliği kazanan anne Hasibe ile üçüncülük elde eden baba Alim Atakan Canseven, aynı turnuvada ikinci olan...

Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı

VIDEO YOK

Tolga YILDIRIMANTALYA, (DHA) - Antalya'da antrenmanda kızlarına destek olmak için başladıkları muay thai sporunda Avrupa birinciliği kazanan anne Hasibe ile üçüncülük elde eden baba Alim Atakan Canseven, aynı turnuvada ikinci olan Ela'nın başarısı için evlerini spor salonuna dönüştürdü. Evlerinde bir odanın zeminini tatami minderi ile kaplayıp, kum torbası ve spor aletleriyle donatan Canseven ailesi, çatıyı da ring olarak kullanıp, yeni şampiyonalara hazırlanıyor.

Canseven çiftinin çocukları Ela (12), 4 yıl önce ailesinin yönlendirmesiyle muay thai sporuna başladı. Antrenman saatinde çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen Hasibe Canseven (39) ile eşi Alim Atakan Canseven (41) de bu sporu yapmaya karar verdi. Ela Canseven, 2 yıl önce Erzincan'daki şampiyonada Türkiye üçüncülüğü kazandı. Ela'nın başarısıyla hırslanan Canseven çifti de şampiyonalara hazırlanmaya başladı. Demirpençe Spor Kulübü'nde antrenör Hasan Urlu yönetiminde çocuklarıyla antrenman yapan Hasibe ve Alim Atakan Canseven, 2019'da Nevşehir'deki Türkiye Veteranlar Muay Thai Şampiyonası'nda ilk madalyalarını kazandı. Alim Atakan Canseven şampiyonada ikincilik, eşi Hasibe Canseven üçüncülük elde etti.

'MİLLİ AİLE'NİN EVİNDE ODA ANTRENMAN SALONU, ÇATI RİNG OLDU

Canseven ailesi 2019'da Antalya'da yapılan Muaythai Avrupa Federasyon Kupası'nda da ringe çıktı. Kızları Ela'nın mücadele ettiği şampiyonada Hasibe Canseven altın, Alim Atakan Canseven bronz madalyanın sahibi oldu. Ela da ikincilik elde etti. Kazandıkları başarıyla Hasibe ile Alim Atakan çifti ve kızları Ela Canseven, milli takıma seçildi. Milli formayı giymenin gururunu yaşayan Canseven ailesi, pandemi sürecinde antrenmanlarına devam etti. Uluslararası turnuvaların salgın nedeniyle ertelenmesinden dolayı Canseven ailesi, kızları Ela'nın performansının yükselmesi için evlerinin bir odasını spor salonuna dönüştürdü. Kum torbası, spor aletleri bulunan odada Canseven ailesi her gün antrenman yaptı. İki katlı evlerinin çatısını da koşu ve ısınma alanı ile ringe dönüştüren aile, kızlarıyla teknik çalışmalar gerçekleştirerek, spor müsabakalarını aratmayan antrenmanlar yaptı.

ANNE, BABAYA ŞAMPİYONLUK TEKMESİ

Anne ve babasının muay thai sporundaki başarısından dolayı 'şampiyon aile' olarak yakın çevresinde tanınan Ela, 18-22 Ağustos'ta Ankara'da yapılan Sakarya Zaferi Çocuklar Türkiye Muay Thai Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Okulun ardından antrenörüyle salon çalışması yapan Ela, öğrendiklerini de eve gelip anne ve babasıyla tekrarlıyor. Antalya'da yapılacak Avrupa Federasyon Kupası hazırlıklarına devam eden Ela, altın madalya kazanıp, sonrasında düzenlenecek dünya şampiyonu unvanının sahibi olmayı hayal ediyor.

HEDEF AVRUPA FEDERASYON KUPASINDA ALTIN MADALYA

Avrupa şampiyonasında Ay-Yıldızlı formayla madalya kazanmak isteyen Ela, Ben spora başlayınca destek olmak için ailem de muay thai yapmaya karar verdi. Milli takıma seçildim, hayalimi gerçekleştirdim. Annem Avrupa Federasyon Kupası'nda birinci, babam üçüncü, ben de ikinci oldum. Pandemi dönemini fırsata dönüştürdük. Evimizin odasında annem ve babamla antrenman yaparak kendimi geliştirdim. Hedefim Avrupa şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu kazanmak. Uzun yıllar milli takım formasıyla başarı elde etmek istiyorum dedi.

EN BÜYÜK GURUR KIZININ BAŞARISI

Klima tamirciliği yaparak ailesinin geçimini sağlayan Alim Atakan Canseven ise ev hanımı eşi Hasibe ile kızlarının başarısı için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini söyledi. Kızıyla antrenmanda ringdeki mücadeleyi aratmayan sertlikte çalıştıklarını dile getiren Alim Atakan Canseven, şöyle konuştu

Kızımın spordaki başarısı bizi etkiledi. Biz de onu yalnız bırakmamak için muay thai sporuna başladık. Aile olarak madalya kazandık. Kızımın başarısı bizim için en büyük gurur. Kızımla birlikte biz de milli sporcu olmanın gururunu yaşadık. Pandemi döneminde kızımızın performansının düşmemesi için evimizin bir odasını spor salonuna, çatıyı da ringe dönüştürdük. Antrenmanları birlikte yaptık. Antrenörü ile çalıştı bizimle tekrar etti. Avrupa Federasyon Kupası'nda altın madalya kazanmasını, uzun yıllar uluslararası müsabakalardaki başarısıyla bizi gururlandırmasını hayal ediyoruz.

SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı
SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı

Muay Thai, Şampiyon, Antalya, Milli, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Madalya koleksiyoneri ailenin 'şampiyon' kızı - Son Dakika


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