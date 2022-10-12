Madalya töreninde 'bozkurt' işaretine tepkiye suç duyurusu - Son Dakika
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Madalya töreninde 'bozkurt' işaretine tepkiye suç duyurusu

12.10.2022 14:12
Madalya töreninde 'bozkurt' işaretine tepkiye suç duyurusu

AFYONKARAHİSAR'da '5'inci Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nda 48 kiloda şampiyon olan Sıla Zeynep Turan'ın madalya töreninde 'bozkurt' işareti yapmasına "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdiği iddia edilen, Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz hakkında...

AFYONKARAHİSAR'da '5'inci Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nda 48 kiloda şampiyon olan Sıla Zeynep Turan'ın madalya töreninde 'bozkurt' işareti yapmasına "Terbiyesizlik yapma" diyerek tepki gösterdiği iddia edilen, Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Afyonkarahisar'da 11 ülkeden 1100 sporcunun katılımıyla yapılan şampiyonada Sıla Zeynep Turan, 48 kiloda tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Madalya töreninde 1'incilik kürsüsüne çıkan Turan, eliyle 'bozkurt' işareti yaptı. Bunu gören Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'ün, "Terbiyesizlik yapma" diyerek, sporcuya tepki gösterdiği ileri sürüldü.Avukat Uğur Tarhan, avukatı Paşa Büyükkayaer aracılığıyla Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Abdurrahman Akyüz hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak'tan suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, "Bozkurt işareti büyük Türk milletine mensup milyonlarca kişi için 'Türklüğün sembolü' olarak kabul edilen bir tarihsel simgedir. Bozkurt işareti dünya üzerindeki bütün Türkler tarafından yapılmaktadır. Şüpheli şikayete konu eylemi ile Türklüğün sembolü olarak kabul edilen bozkurt işaretini 'terbiyesizlik' olarak aşağılamak suretiyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçunu işlemiştir. Zira bozkurt işaretini aşağılamak, Türk milletini, Türk ırkını aşağılamakla eşdeğerdir. Bu nedenle şüphelinin eylemine uyan suçtan dolayı cezalandırılmasını talep ediyorum" denildi.


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Kaynak: DHA

Karahisar, Bozkurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madalya töreninde 'bozkurt' işaretine tepkiye suç duyurusu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madalya töreninde 'bozkurt' işaretine tepkiye suç duyurusu - Son Dakika
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