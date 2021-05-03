Madalyalar Esat Başkan için! - Son Dakika

Madalyalar Esat Başkan için!

03.05.2021 13:41
Madalyalar Esat Başkan için!, System.String[]

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan Karate 1 Premier Lig'de 3 altın, 6 bronz madalya kazanarak genel sıralamada birinci olan Karate Milli Takımı, madalyaları iki hafta önce hayatını kaybeden federasyon başkanı Esat Delihasan'a hediye etti.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan Karate 1 Premier Lig'de 3 altın, 6 bronz madalya kazanarak genel sıralamada birinci olan Karate Milli Takımı, madalyaları iki hafta önce hayatını kaybeden federasyon başkanı Esat Delihasan'a hediye etti.

Karate Milli Takımı, pandemi sonrası yapılan ilk Premier Lig turnuvasını genel sıralamada şampiyon olarak tamamladı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan organizasyonu 3 altın ve 6 bronz madalya ile ay-yıldızlı ekip, 19-22 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'da yapılacak Avrupa şampiyonasına da hazır olduğunu gösterdi. Karate Milli Takımı Başantrenörü Levent Aydemir, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda alınan sonuçların sevindirici olduğunu söyledi. Karate 1 Premier Lig Lizbon etabında 87 ülkeden 740 sporcunun mücadele ettiğini vurgulayan Aydemir, "13 ay sonra yapılan ilk kota müsabakası olması nedeniyle katılım yoğundu. Ayrıca Lizbon'daki turnuva Avrupa dışındaki ülke sporcuları için puan alabilecekleri son müsabakaydı. Bu nedenle maçlar stresli ve çekişmeli geçti. Madalyalar kadar kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın Tokyo 2020 bileti almasına ve +68 kiloda da Meltem Hocaoğlu Akyol'un olimpiyatlar için büyük avantaj yakalaması bizi sevindirdi" dedi.

"Tüm madalyaları merhum başkanımız Esat Delihasan'a adadık"

Karate camiası olarak iki hafta önce hayatını kaybeden Başkan Esat Delihasan'ın vefatı nedeniyle büyük travma yaşadıklarını belirten Aydemir, "Sporcularımıza bu süreçte psikolojik destek sağladık ama yine de herkeste hala acı olayın izi vardı. Madalyalar aldık, şampiyon olduk ama sevincimiz buruk oldu. Lizbon'da kazandığımız tüm madalyaları merhum başkanımız Esat Delihasan'a adadık. Takımımızın iki bankosu Serap Özçelik Arapoğlu ve Eray Şamdan'ın kürsüye çıkamadığı bir organizasyonda genel sıralamada birinci olmamız sevindirici. Bu da Milli Takımın potansiyelini ve sporcularımızın kalitesini gösteriyor" diye konuştu.

Hedef Avrupa şampiyonluğu

Levent Aydemir, 19-22 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılacak Avrupa Karate Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini dile getirdi. Avrupa şampiyonasında Meltem Hocaoğlu Akyol'un da kilosunda Tokyo 2020'ye gitmeyi garantilemesini beklediklerini aktaran Aydemir, "Daha sonra da Haziran ayında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası'na konsantre olacağız. Meltem'le birlikte beş sporcumuz Tokyo'ya gidiyor. Biz Paris'te üç kategoride daha olimpiyat vizesi alarak Merhum Esat Delihasan'ın 'Sekiz kategoride sekiz Türk sporcu' hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Madalyalar Esat Başkan için!
Madalyalar Esat Başkan için!
Madalyalar Esat Başkan için!

Premier Lig, Portekiz, Lizbon, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Madalyalar Esat Başkan için! - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Dünya diken üstünde! Bakanın küfürlü paylaşımı iki ülkeyi karşı karşıya getirdi Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı Maske uyarısı yapan kadın polise ahlaksız teklifte bulunan turist gözaltına alındı 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor 6. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşu! Duyanlar inanamıyor İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu İrem Derici'den şaşırtan 'bekaret' çıkışı! Camdaki Kız dizisine atıfta bulundu Büyük Çamlıca Camii 2 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırladı Büyük Çamlıca Camii 2 yılda 12 milyon ziyaretçi ağırladı Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Camide itikaf yapmak isteyen vatandaşlara kolluk kuvvetleri müdahale etti Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi Erdoğan Bayraktar çiftlik satın alıp inek ve koyun işine girdi
Bakan Koca'dan Bakan Koca'dan "Test sayısı azaldığı için vaka sayısı düşüyor" iddialarına yanıt         
13:37
Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Tam kapanmanın olumlu etkilerini görmeye başladık         
13:23
Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi Sitesinde basın etiğine uymayan haberler yaptıran Can Tanrıyar'ın yayın yapması engellendi         
12:58
9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü 9 katlı binanın çatısından düşen kadın yaşamını yitirdi! Polis, şüpheli ölümün peşine düştü         
12:34
Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor Fenerbahçe eldeki forvetlerin hepsiyle yolları ayırıp, G.Saray'dan Halil, Giroud ve Cavani'yi getirmek istiyor         
12:23
Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti Ünlü rapçi Murda, 13 günlük bebeğini kaybetti         
11:59
Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı Çevredekiler canını zor kurtardı, Maltepe'de kontrolden çıkan kamyonet korku dolu anlar yaşattı         
11:37
Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek Son Dakika! Koronaya karşı geliştirilen iki yerli ilaç, ağustos ayında kullanıma girecek         
11:14
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti         
11:03
Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor Gram gram sağdığı arı sütünün kilosunu 8 bin liradan satıyor         
10:41
Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek Ankara-Sivas YHT hattı 4 Eylül'de açılıyor, 12 saatlik yol 2 saate inecek         
10:26
Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak Denemek için diktiği ejder meyvesinin serasını kurdu! İlk sezonda 100 bin TL kazanacak         
10:14
Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı Kime oy verecek? İktidar ve muhalefetin peş peşe ziyaret ettiği Mahruze Keleş, tercihini yaptı         
09:53
Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti Karısına atılan taciz mesajlarını görünce çıldırdı! Peşine düştüğü adamı delik deşik etti         
09:47
Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı Yunan adalarından gelen sesler Bodrumluları korkuttu, seslerin sırrı sonradan ortaya çıktı         
09:28
Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu Kapı kapandığı an dehşet başladı! 15 yaşındaki çocuğu böyle komaya soktu         
09:18
Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu Su altına dalan turist, cansız erkek bedeni buldu         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2021 13:54:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Madalyalar Esat Başkan için! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement