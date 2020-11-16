Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından düzenlenen Nene Hatun Kupası Short Track yarışları Erzurum Palandöken Buz Pateni salonunda 12-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşti.

3 gün devan eden yarışlarda Erzurum Nene Hatun Spor, Ejder Spor ve Sevgi Spor sporcuları başarılı performansı ile adeta madalyalara ambargo koydular.

Mix karışık bayrak yarışlarında Ejder Spor Kulübü ikinci olarak gümüş madalya kazanırken, Nene Hatun Spor Kulübü Bayrak takımı da üçüncülüğü elde ederek bronz madalya kazandı. Sevgi spor ise bireysel yarışlarda ikincilik ve üçüncülük elde ederek madalyalara ambargo koydular.

Antrenör Betül Yerdelen, sporcuların başarısından memnun olduklarını belirterek başarı çıtasını uluslararası seviyeye taşımak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. - ERZURUM