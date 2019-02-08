Madalyalarını Başkan Çerçi'den Aldılar

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kütahya'da düzenlenen İllerarası Minikler Judo Turnuvası'nda büyük başarı yakalayan judoculara madalyalarını verdi.

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kütahya'da düzenlenen İllerarası Minikler Judo Turnuvası'nda büyük başarı yakalayan judoculara madalyalarını verdi. Sporcuların sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çerçi, "Biz büyük bir aileyiz" diyerek, amaçlarının sporcu nesiller yetiştirmek olduğunu söyledi.



Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kütahya'da düzenlenen İllerarası Minikler Judo Turnuvası'nda madalyaları toplayan judocuları unutmadı. Yener Kahyalar Judo Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte Başkan Çerçi, judoculara kupasını ve madalyalarını verdi. Etkinliğe Başkan Çerçi'nin yanı sıra AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, judo hocaları ve sporcular katıldı.



Sporcuların 'Büyük başkan' sloganı ve sevgi gösterileriyle karşılanan Başkan Çerçi, katıldıkları müsabakaların hepsinde başarılar elde ederek kendilerini gururlandıran sporcuları kutladı. "Biz büyük bir aileyiz" diyen Belediye Başkan Çerçi, amaçlarının sağlıklı, ahlaklı nesiller yetiştirmek olduğunu belirtti.



Yunusemre Belediyesi olarak bünyesinde kurdukları spor kulübünde yaklaşık 2 bin sporcu yetiştirdiklerini aktaran Belediye Başkanı Çerçi yaptığı konuşmada, "Çocuklarımızı, gençlerimizi önemsiyoruz. Sağlıklı, ahlaklı, topluma yararlı bireyler olarak yetişmeleri için spora yönlendiriyoruz. Bugün 16 branşta yaklaşık 2 bin lisanslı sporcu yetiştirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yeni spor alanları oluşturuyor; tesisler inşa ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İnsana yapılan yatırım en değerli yatırımdır. Şehri imar ederken nesli ihya etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın daha iyi bir insan olmasını hedefliyoruz. Bu başarılarda emeği geçen sporcularımıza, eğitmenlerine ve ailelerine çok teşekkür ederim." diye konuştu. - MANİSA

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