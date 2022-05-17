Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı - Son Dakika
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Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı

17.05.2022 15:50

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Dereli'ye (16) çarpıp, kaçarak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa B. (32), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Dereli'ye (16) çarpıp, kaçarak ölümüne neden olan otomobilin sürücüsü Mustafa B. (32), polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Profesyonel yüzücü olduğu öğrenilen Dereli, kazandığı madalyaların tabutunun üzerine koyulduğu törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, Asmalıevler Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi'nde dün, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bisikletiyle kara yolunun karşısına geçmeye çalışan Batuhan Demirel'e, Mustafa B.'nin kulandığı 34 AHS 903 plakalı otomobil çarptı, sürücü kaçtı. Bisiklet parçalanırken, Dereli olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza anı başka bir otomobilin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntüde Batuhan Dereli'nin bisikletle karşıya geçmeye çalışırken, hızla gelen otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya fırlayıp takla atarak, yere düşmesi yer aldı.

Kazada yaşamını yitiren Pamukkale Su Sporları Kulübü Derneği yüzücüsü Batuhan Dereli'nincenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Dereli için Gümüşler Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Dereli'nin babası Özgür Dereli, annesi Fatma Dereli'nin yanı sıra yakınları katıldı. Katıldığı yerel ve bölgesel yarışmalarda 9 madalyası bulunan Dereli'nin tabutunun üzerine bu madalyaları koyuldu. Cenaze namazının kılınmasının ardından Dereli, gözyaşları arasında toprağa verildi.KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öte yandan, Cinayet Büro polisleri, Batuhan Dereli'ye çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünün Mustafa B. olduğunu belirledi. Mustafa B., saklandığı evde bugün yakalanıp, gözaltına alındı. İfadesinde, kaza nedeniyle korktuğu için kaçtığını söyleyen Mustafa B., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bisikletine otomobil çarpmasıyla ölen yüzücü Batuhan, madalyalarıyla uğurlandı - Son Dakika
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