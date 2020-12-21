Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama - Son Dakika

Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama

21.12.2020 13:55
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama, System.String[]

MERSİN'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bir ilki başararak yer aletinde aldığı gümüş madalyayla şampiyonada bu branşta büyüklerde madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olan Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı.

MERSİN'de düzenlenen Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda bir ilki başararak yer aletinde aldığı gümüş madalyayla şampiyonada bu branşta büyüklerde madalya kazanan ilk kadın sporcumuz olan Göksu Üçtaş Şanlı, İzmir'de büyük bir coşkuyla karşılandı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, şampiyon cimnastikçiler İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Ferhat Arıcan ile sporcular karşılama töreninde hazır bulundu.

Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları'na giderek olimpiyata katılan ilk artistik cimnastikçimiz olan, aynı zamanda 5 yaşında bir kız çocuk annesi Göksu Üçtaş Şanlı'ya Gençlik ve Spor Müdürlüğü binasında çiçekler verildi. Tüm sporcuları yürekten kutladığını ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, "Sporcularımızla gurur duyuyorum, bize büyük bir sevinç yaşattılar. Pandemi ile mücadele ettiğimiz, İzmir depremi yaşadığımız süreçte başarıların art arda gelmesi İzmir halkına, İzmir gençliğine ve İzmir sporuna bir can verdi, bir ruh verdi, bir mutluluk verdi" dedi.

"GÖKSU İLKİ BAŞARDI"Geçen hafta İbrahim Çolak ve Ferhat Arıcan'la yaşadıkları mutluluğa Göksu'nun da eklendiğini belirten Eskici, "Göksu'yu tebrik ediyorum. Kendisi bir anne olmasına rağmen 33'üncü Avrupa Cimnastik Şampiyonası'nda tarihinde ilk defa madalya kazandı. Gerçekten kendisini ne kadar tebrik etsek az diye düşünüyorum. Göksu'nun bir evladı var, kendilerine mutluluklar diliyorum. Evladının da Göksu gibi başarılı olacağına inanıyorum. Bütün annelere ve kadınlara örnek olmuştur. Bu başarılar tesadüf değil. Bu ekip işi. Bu ülke büyük başarılar elde edecektir. Bizler de Sayın Bakanımızın liderliğinde, Genel Müdürümüzün destekleriyle Türk sporuna hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu."MUTLU VE GURURLUYUM"Ülkemize Avrupa ikinciliğini getiren Göksu Üçtaş Şanlı da cok mutlu ve gururlu olduğunu dile getirdi. Milli sporcumuz, "Öncelikle burada olmak çok heyecanlı. Mutlu ve gururluyuz. Genç arkadaşlarımız finallerde geleceğe dair ne kadar umutlu olduğumuzu gösterdi bize. Bizler de elimizden gelenin en iyisini yaparak ülkemizi temsil ettik, sonunda madalyayı kaptık. Böyle büyük organizasyonun ülkemizde olması kısa zamanda Federasyonumuzun yaptığı büyük başarıdır. Titizlikle bir organizasyonun yürütülmesi ülkemizin ve Federasyonumuzun ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bizlere destek veren antrenörlerimize, arkadaşlarımıze, ailemize, Spor Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze ve İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Bu bir ekip işi. Biz hep birlikte buralara geldik, bu madalyayı hep birlikte kazandık" ifadelerini kullandı.Şampiyonaya katılan tüm ülkelerin Türkiye'den ve organizasyondan büyük bir memnuniyetle ayrıldığını anlatan Göksu Üçtaş Şanlı, "Bundan sonraki süreçte Türk kadınının neler yapabileceğini hepimiz gösterdik. Evladıma karşı mahcup olmadan eve dönebilmek benim için çok önemliydi. Çünkü benim kadar kızım da fedakarlık yaptı. Yaklaşık 1 aydır ailemi ve kızımı görmüyordum. O an benim için çok zordu. Ama ben motivasyonumu sağlayıp yarışmalara katıldım ve ülkeme madalya getirdim" şeklinde konuştu."HERKESE ÖRNEK OLDU"Federasyon Asbaşkanı İsmail Göktekin de sporcularla gurur duyduklarını söyledi. Büyük başarılar geldikçe cimnastik branşına ilginin daha da büyük olacağını ifade eden Göktekin, "Avrupa Şampiyonası Mersin'de düzenlendi. Organizasyon önce Fransa'da yapılacaktı. Kovid-19 pandemisi nedeniyle Fransa şampiyonayı yapamayacağını açıkladı. Sonra Azerbaycan da organizasyonu yapamadı. Biz iki ay gibi kısa bir sürede Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat takibiyle, Spor Bakanlığımızın da destekleriyle biz bu işi üstlendik. Böyle bir organizasyonu kısa sürede yapmamız takdire şayandır. Avrupa Cimnastik Birliği bize teşekkür etti. Salonumuz, ekibimiz, otellerimiz, Mersinimiz 10 üzerinden 10 not aldı. Türk insanına imkan verildiğinde neler başarabileceğimizi gösterdik" dedi."İZMİR ÇOK BAŞARILI"İzmir'den çok başarılı sporcular çıktığını anlatan Göktekin, "Avrupa Erkekler Cimnastik Şampiyonası'nda madalya alan 3 sporcumuz İzmir'den. İzmir cimnastiği kızlarda da çok ileri düzeyde. Türkiye'de bu işi önde götüren iki ilimiz var; İzmir ve Bolu. Gençlerde de biz madalya aldık. İstanbul'dan bir sporcumuz tarihte ilk defa dereceye girdi, bronz madalyayı aldı. Sayın İl Müdürümüze çok teşekkür ediyorum, bizimle çok ilgililer. Çocukların sorunlarına kadar bire bir ilgileniyor. Bu kadar fazla destek varken sporcularımızın ve antrenörlerimizin başarı almaması imkansız. Göksu Üçtaş Şanlı 30 yaşında, onun takım arkadaşları 16 yaşında. Takım arkadaşından iki kat büyük. Göksu ablaları onlara örnek oluyor. Göksu, 30 yaşına kadar cimnastik yapabileceğini gösterdi. Kızlarımız liseye ya da üniversiteye başladığında sporu bırakıyordu. Göksu bugün 30 yaşında ve anne. Avrupa ikinci olması herkese örnek" diye konuştu.KIZI LİNA EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ

Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanan sporcu olarak da tarihe geçen 30 yaşındaki Göksu Üçtaş Şanlı'ya en büyük desteği 5 yaşındaki kızı Lina veriyor. Hem kariyer yapıp hem de anne olan Şanlı, Londra 2012 Olimpiyatları'na katılarak tarihte Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk kadın cimnastikçi unvanını aldı. Evlenip anne olduktan 11 ay sonra spora dönen Göksu, 2016'da Mersin'deki Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda altın madalya kazanmayı başarmıştı. Spora 5 yaşında başlayıp, cimnastikte ilk madalyasını 7 yaşında alan Göksu Üçtaş Şanlı, milli takımda kendisinin neredeyse yarı yaşındaki takım arkadaşlarına da büyük örnek oluyor.

Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama
Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama

Göksu Üçtaş, Cimnastik, İzmir, Göksu, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Madalyalı anne Göksu Üçtaş Şanlı'ya coşkulu karşılama - Son Dakika Spor


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