Milli atlet Berke Akçam, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti - Son Dakika

Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda erkekler 400 metre engellide altın madalya kazanan Berke Akçam, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ı ziyaret etti.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyarette Gürkan, milli sporcuya hediye takdiminde bulundu.

Gürkan, Akçam'a spor hayatında daha nice başarılar dileyerek, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye genelinde spora ve sporcuya verilen desteklerle yeni nesil için önemli adımlar atıldığını kaydetti.

Ayrıca Gürkan, Bursa'da da merkezi hükümet ve belediyelerce şehre kazandırılan spor tesisleri ve sosyal alanların gençlerin geleceğe daha sağlıklı hazırlanabilmesine katkıda bulunduğunu ifade etti.

Ziyarette, Türkiye Atletizm Federasyonu Genel Sekreteri Halil Akkaş da yer aldı.