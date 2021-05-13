SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor - Son Dakika

SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor

13.05.2021 11:04

SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyorSelim KAYAMARDİN,(DHA) - Mardinli milli maratoncu Ömer Alkanoğlu (29), 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na antik kentin dar ve merdivenli sokaklarında koşarak hazırlanıyor.

SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor

Selim KAYAMARDİN,(DHA) - Mardinli milli maratoncu Ömer Alkanoğlu (29), 2021 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na antik kentin dar ve merdivenli sokaklarında koşarak hazırlanıyor. 8 yıllık sporculuk kariyerinde 30 altın madalya kazanan Alkanoğlu, Bu başarılarımı 2021 Tokyo Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanıp Türk bayrağını dalgalandırarak taçlandıracağım dedi.

Milli maratoncu Ömer Alkanoğlu 8 yıllık Milli Takım kariyerinde 14'ü Türkiye, 16'sı Avrupa ve Balkan yarışmalarında olmak üzere, 30 altın madalyaya sahip oldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü mezunu Ömer Alkanoğlu, 12 yıllık maraton yaşantısının son 8 yılını, Milli Takıma hizmet ederek geçirdi. Alkanoğlu, bugünlerde Tokyo Yaz Olimpiyatları'na Artuklu ilçesindeki antik kentin dar sokaklarında koşarak hazırlanıyor. 8 çocuklu ailenin 6'ncısı olan ve en büyük hedefinin Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nda, Türkiye'ye altın madalya kazandırmak olduğunu söyleyen Alkanoğlu, Mardin'in 1100 rakımla maraton koşuları için, iyi bir irtifaya da sahip olduğunu kaydetti.

'MEHMET TERZİ'NİN REKORUNU KIRMAK İSTİYORUM'

Şimdiki hedefinin, elde ettiği başarıları olimpiyat şampiyonluğuyla taçlandırmak olduğunu söyleyen Alkanoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı açıklamada, 21 Şubat'ta Trabzon'da yapılan yarışmada 42 bin 195 metreyi 2 saat 12 dakikada kat ederek, altın madalya kazandım. Bu aynı zamanda Türkiye tarihinin en iyi 3'üncü birinciliğiydi. 40 sene önce Mehmet Terzi bu mesafeyi 2 saat 10 dakikada tamamlamış. 4 sene evvel de Yavuz Ağrılı bu mesafeyi 2 saat 11 dakikada tamamlayarak birinci olmuş. 16 Mayıs 2021 tarihinde, İtalya'nın Milano kentinde 'Milano Maratonu' isimli yarış düzenlenecek. Bu maraton, tamamen olimpiyatlara hazırlık çerçevesinde yapılacak. Olimpik sporculara yönelik düzenlenecek bir yarışma olacak. 42 bin 195 metre koşacağız. Ben İtalya'da Mehmet Terzi'nin bu rekorunu kırmak istiyorum. Yani bu mesafeyi, 2 saat 10 dakikanın altında koşarak, cumhuriyet tarihinde bir ilke imza atmak istiyorum dedi.

'HAZIRLIK SÜRECİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ MARDİN'DE'

Hazırlık sürecinin büyük bölümünü Mardin'de geçirdiğini ifade eden Alkanoğlu, şunları söyledi

Mardin'de hazırlık yaptım. Yeri geldiğinde yurt dışında, Etiyopya'da, Kenya'da irtifa kamplarına katıldım. Uluslararası birçok yarışmaya katıldım. Yaklaşık 30 maraton koştum. Hedefim olimpiyatlar. Bu hazırlık sürecinin çoğunu, Mardin'de geçirdim. Büyük şampiyonalara buradan katıldım. Berlin'de yapılan Avrupa Şampiyonası'na, özellikle Mardin'de hazırlanarak gittim. Mardin'in özel olarak orta dereceli irtifaya sahip olması, yaklaşık 1100 metrelik bir rakıma sahip, engebeli, merdivenli olması, antrenman için çok uygun. Evimizin de Mardin merkezde olması nedeniyle, ister istemez evden çıktığımızda merdivenleri kullanıyoruz. Tarihi dar sokaklardan geçiyoruz. Antrenmanlarımızı bu şekilde yaptığımız çok oldu. Kardeşimle beraber antrenmana çıktığımız çok oluyor. Dar sokaklardan, merdivenlerden çıkıp inerek antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Bu yarışmaya katılacak bütün sporcular, olimpik sporculardır. Ben de Milli Takımı temsilen katılıyorum. Türkiye'nin olimpik sporcusuyum. Amacım, bunu olimpiyatlarda daha iyi bir şekilde şampiyonlukla taçlandırmaktır.

SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor
SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor

Olimpiyat, Mardin, Tokyo, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Madalyalı maratoncu Mardin'in merdivenli sokaklarında antrenman yapıyor - Son Dakika


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