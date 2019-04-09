Son Dakika Haberleri: Madalyalı" Şehirde Kağıt Rölyef Sergisi

Madalyalı" Şehirde Kağıt Rölyef Sergisi

1 saat önce

Kahramanmaraş'a "Kahramanlık" madalyası verilişinin yıl dönümü anısına rölyef sergisi düzenlendi.

Madalyalı
Kahramanmaraş'a "Kahramanlık" madalyası verilişinin yıl dönümü anısına rölyef sergisi düzenlendi.

Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelerin adeta sanat şaheserine dönüştüğü rölyefler, bu kez Kahramanmaraş'a "Kahramanlık" unvanı verilişinin yıl dönümünün anısına Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.

Sergiyi, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Sıddık Şirikçi, Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen, Şube Müdürü Ömer Güner, Suzan ve Abdülhakim Bilgi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Bülbül ile çok sayıda davetli grubu da gezdi. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:27 Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Güncel
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