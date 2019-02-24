Madalyasız Dönmüyorlar!

Türkiye'nin seçkin muay thai sporcularının mücadele ettiği turnuvada Elvan BAHÇIVAN, Dursun Ali KOZAN, Muhammet Ali ÇATLIOĞLU , Muhammet Osman SERT ve Hakan TOPÇU güçlü rakiplerinin arasından sıyrılarak madalyalara uzanmışlardır. Sporcular adına konuşan Hakan TOPÇU:" Takım olarak özveriyle çalıştık. Güçlü sporcular arasından dereceye uzanan, uzanamayan tüm sporcu arkadaşlarımı, bizimle birlikte gece gündüz bizlere emek harcayan, tecrübelerini aktaran Serkan YILDIZ ve Ahmet DÖNMEZ hocalarımıza, ilçemizin değerli yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi. Antrenör Serkan YILDIZ: Birincilikler alamadığımız için üzüldüm, ancak güçlü rakipler arasından sıyrılıp madalyalara uzanan sporcularımı kutluyorum. Bu dereceleri Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonlukları için birer merdiven olarak görüyor, yılmadan çalışarak bu hedeflere de ulaşacağımıza inanıyorum. Destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum. " dedi. Antrenör Ahmet DÖNMEZ ise :" Seydişehir'imizde çok yetenekli gençlerimiz var. Onları spora davet ediyorum. Hem sağlık, hem özgüven, hem başarı… Çalışan gençlerimiz büyük turnuvalarda da neler yapabileceklerini gösterdiler, gösteriyorlar. Bizlereçalışmalarımızda destek olan Belediye Başkanımız Mehmet Tutal'a ve ekibine, Halk Eğitim Müdürümüz Ahmet Refik Dereli Bey ve ekibine, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Soner Balcı Bey'e teşekkür ediyoruz." dedi.