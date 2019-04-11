Madama Butterfly" Bu Sezon Son Kez Antalya Dob Sahnesinde

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kapalı gişe sahnelediği, Puccini'nin Uzakdoğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını bu sezon son kez sahnelemeye hazırlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kapalı gişe sahnelediği, Puccini'nin Uzakdoğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını bu sezon son kez sahnelemeye hazırlanıyor.





Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin "Madama Butterfly" operası, 13 Nisan'da bu sezon son kez sahnelenecek.



Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil yönetirken, Antalya DOB korosu, şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.





İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanırken, koreografi Kürşat Kılıç'a ait.





Dünya opera edebiyatının en önemlileri arasında yer alan eserde Madam Butterfly'ı Nurdan Küçükekmekçi, Pinkerton'u Koray Damcıoğlu, Sharpless'i Melih Tepretmez, Suzuki'yi Medine Tuganova, Goro'yu Fatih Şanal, Bonzo'yu Toygarhan Atuner, Yamadori'yi Mehmet Ali Tutar, Kate'i Tuğçe Oğuzülgen, Il Commissario Imperiale rolünü Erdi Can Aybaş ve L'Ufficiale Del Reistro rolünü ise Enis Ok canlandırıyor.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı

Liseli Kıza Ormanda Yapılan İşkenceye Bir Tutuklama Daha!

Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor

Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi