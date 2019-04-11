Son Dakika Haberleri: Madama Butterfly" Bu Sezon Son Kez Antalya Dob Sahnesinde

Madama Butterfly" Bu Sezon Son Kez Antalya Dob Sahnesinde

1 saat önce

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kapalı gişe sahnelediği, Puccini'nin Uzakdoğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını bu sezon son kez sahnelemeye hazırlanıyor.

Madama Butterfly
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kapalı gişe sahnelediği, Puccini'nin Uzakdoğu ezgileriyle süslediği dünyaca ünlü "Madama Butterfly" operasını bu sezon son kez sahnelemeye hazırlanıyor.


Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Luigi Illica ve Giuseppe Giacosa'ya ait olan Puccini'nin "Madama Butterfly" operası, 13 Nisan'da bu sezon son kez sahnelenecek.

Eserde Antalya DOB orkestrasını şef Alexandru Samuil yönetirken, Antalya DOB korosu, şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılıyor.


İtalyanca seslendirilecek iki perdelik eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gülden Sayıl ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanırken, koreografi Kürşat Kılıç'a ait.


Dünya opera edebiyatının en önemlileri arasında yer alan eserde Madam Butterfly'ı Nurdan Küçükekmekçi, Pinkerton'u Koray Damcıoğlu, Sharpless'i Melih Tepretmez, Suzuki'yi Medine Tuganova, Goro'yu Fatih Şanal, Bonzo'yu Toygarhan Atuner, Yamadori'yi Mehmet Ali Tutar, Kate'i Tuğçe Oğuzülgen, Il Commissario Imperiale rolünü Erdi Can Aybaş ve L'Ufficiale Del Reistro rolünü ise Enis Ok canlandırıyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:50 Kaynak: AA
Uzakdoğu, Antalya, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı Liseli Kıza Ormanda Yapılan İşkenceye Bir Tutuklama Daha! Günde 3 Bin 500 Adet Üretip Tanesini 5 Liradan Kapış Kapış Satıyor Maceracı Programının Sunucusu Murat Yeni Tahliye Edildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 16:21:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madama Butterfly" Bu Sezon Son Kez Antalya Dob Sahnesinde
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]