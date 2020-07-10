Madame Tussauds İstanbul'un balmumu figürleri, misafirlerini maskeli karşıladı - Son Dakika

Madame Tussauds İstanbul'un balmumu figürleri, misafirlerini maskeli karşıladı

Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği, Madame Tussauds İstanbul, kapılarını yeniden ziyaretçilere açtı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle mart ayında kapanan Madame Tussauds İstanbul, Sağlık Bakanlığının belirlediği yönergeler doğrultusunda yapılan çalışmanın ardından yeniden açıldı. Burada sergilenen ünlülerin balmumu figürleri, maske kullanımının önemini vurgulamak amacıyla ilk ziyaretçilerini maskeli olarak karşıladı. Figürlerin merkez içerisinde sergilendikleri noktalar da sosyal mesafe kurallarına göre düzenlendi.

Merlin Entertainments Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Madame Tussauds İstanbul'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ayının ortasında kapandığını belirterek, "Şimdi bugün tekrar açıldı. Bugün açtık ama bunun arkasında ciddi bir çalışma var. Özellikle altını çizmek istiyorum Sağlık Bakanlığımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bakanımızın belirttiği yönergeler doğrultusunda birçok hazırlık yaptık. İlk önce dezenfeksiyonlar tamamlandı." dedi.

"Maske kullanımının öneminin altını çizip destek vermemiz gerektiğini düşündük"

Suner, çalışan personelin bu konuda eğitim aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitimi iş güvenlik uzmanımız verdi. Çalışanların ateşleri ölçüldü, kayıtları alındı. Yine burada altını çizmek istediğim iki şey var. Misafirlerimiz de buraya geldiğinde ateşleri ölçülecek. Personelimizin koruma ekipmanları takıldı. En önemli şey, bugün dikkat ediyorsunuzdur birçok figürümüz maskeli. Bunun sebebi de şu; biz maskenin kullanımının önemini gösterdik. Bazı sporcularımızın maskeleri inmiş ama bunun yanlış olduğunu da göstermek istedik. Ünlüler destek verdi. Figürlerin arasındaki mesafeleri açtık. Mesafe çok önemli,en az 1,5 metre olmak kaydıyla herkes mesafesine dikkat edecek. Burnunu ve ağzını kapatacak, bununla yaşamaya alışacağız. Görsel hatırlatmalarla da el hijyeninin çok önemli olduğunu vurguluyoruz. Buraya gelen küçük misafirlerimizi de bilinçlendiriyoruz. Ellerini yıkayacaklar, dezenfeksiyon yapacaklar. Bulunduğumuz ortam kapalı bir ortam. Biz temiz hava veriyoruz içeriye. Bu çok önemli. Bir de buranın normal kapasitesi çok yüksek. Biz 80 kişi olarak belirledik misafir sayımızı metrekaremize göre. Ziyaretçiler böylece çok rahat dolaşabilecek. Keyif alacaklar, fotoğraf çektirebilecekler. Bazı interaktif aktiviteler vardı. Bir süreliğine bunları kaldırdık bulaşma riskini azaltmak için. Tüm tedbirlerimizle hazırız."

Madame Tussauds'un popüler bir mekan olduğuna dikkati çeken Suner, figürlere maske takılmasıyla ilgili olarak, "Çalışma arkadaşlarımızdan çıktı bu fikir. Bu kadar popüler bir mekan sadece fiziki olarak değil, sosyal medyada da takip ediliyor. Biz de maske kullanımının öneminin altını çizip destek vermemiz gerektiğini düşündük. Bu, hepimizin sorumluluğu. Bazı figürlerin kalabilir ama maskeler sadece bugün için takıldı." ifadelerini kullandı.

Madame Tussauds İstanbul'da, yeniden buluşma kapsamında online biletler 49 liradan satışa sunuldu. Biletix üzerinden online alınacak biletlerin kullanım süreleri de 1 aydan 90 güne çıkarıldı. Madame Tussauds İstanbul haftanın 7 günü 12.00-18.00 arası ziyaretçilerini ağırlayacak.


Madame Tussauds İstanbul'da, Mustafa Kemal Atatürk, Mevlana Celaleddin-i Rumi, Zeki Müren, Müslüm Gürses, Cristiano Ronaldo, Murat Boz, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Brad Pitt, Julia Roberts, Madonna, Albert Einstein, Steve Jobs gibi 70'den fazla ünlü ismin balmumu figürü yer alıyor.

Madame Tussauds, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 14:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madame Tussauds İstanbul'un balmumu figürleri, misafirlerini maskeli karşıladı - Son Dakika
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