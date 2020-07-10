Madame Tussauds İstanbul'un yıldızları maskeli - Son Dakika

Türkiye'nin ve dünyanın tanınmış isimlerinin balmumu figürlerine ev sahipliği yapan Madame Tussauds İstanbul yeniden ziyarete açıldı. Açılışta, korona virüse karşı önlemlere dikkat çekmek amacıyla Michael Jackson, Madonna, Beren Saat, Müslüm Gürses gibi yıldız isimlerin figürleri, ziyaretçilerini maskeyle karşıladı.

Mart ayında yeni tip korona virüs nedeniyle kapanan Madame Tussauds İstanbul, bugün kapılarını ziyaretçilerine yeniden açtı. Müze, pandemi nedeniyle maske kullanımına dikkat çekmek için alanda sergilenen yıldızlara da maske taktı. Dünyaca ünlü Michael Jackson, Madonna, Muhammed Ali'nin yanı sıra Beren Saat, Müslüm Gürses, Murat Boz gibi figürler maskeli olarak sergilendi. Açılış saati geldiğindeyse vatandaşların ateşleri ölçülerek alana alındı. Sosyal mesafe kurallarına göre içeri alınan vatandaşların kullanımı için alana dezenfektanlar konuldu. Açılış sonrası alanı ziyaret eden vatandaşlar ise yıldızlardaki maskeleri görünce önce şaşırdı, sonra uygulamanın pandemiye karşı dikkat çekici olduğunun farkına vardı. Alanda yıldız isimler sosyal mesafe kuralına göre yerleştirilirken ziyaretçi kapasitesi ise düşürüldü. Açılışa özel pandemiye dikkat çekmek için yıldızlara takılan maskeler ise yaklaşık 2 saat sonra çıkarıldı.

"Maske kullanımına yönelik bilinçlendirmek için yaptık"

Sevilen isimlere kısa süreliğine maske takarak pandemiye karşı önlemlerin uygulanmasına dikkat çekmek istediklerini ifade eden Madame Tussauds İstanbul yetkilisi Sarper Hilmi Suner, "Pandemi sürecinden dolayı mart ayının ortasında burayı kapattık. Açarken de gerçekten heyecanlıyız. Sağlık Bakanlığımızın yönergeleri doğrultusunda burayı açıyoruz. Yaklaşık 1 haftadır çalışıyoruz. En önemlisi personelimizin eğitimi, onların Covid-19 olup olmadıklarını da test ettik. Burada biz maske taktık figürlerimize ama maske hep takılı olmayacak. Sadece maske kullanımına yönelik bilinçlendirmek için yaptık. Figürler arasında mesafe aralıklarını açtık. Mesafe çok önemli onu da göstermek istedik. Yerlere görsel olarak bilgilendirmeler koyduk. Kapalı alan olduğu için dışarıdan temiz hava veriyoruz. Bir seferde kapasitemizin baya altında olmasına rağmen 80 misafirimizi ağırlayacağız. Onların yine ateşleri ölçülecek, eskiden kullandığımız peruk gibi elbiseleri kaldırdık. Maske uygulaması herkesin de ilgisini çekmiş durumda" dedi.

"Çocuklara da örnek, çok iyi buldum"

Ünlü isimlerin farkındalık için maske ile sergilenmesi fikrini çok sevdiğini ifade eden Ayşegül Yıldız, "Çok iyi buldum, burasının niyeti de zaten her şeyi gerçek gibi göstermek. Tabi ki yüzlerini görmek isterdik ama yine de güzel. Çocuklara da örnek, bu durumu ciddiye alsınlar. Ben Almanya'dan geliyorum. Orada da maske takılıyor ama Türkiye biraz daha titiz" şeklinde konuştu.

Yeniden açılan Madame Tussauds İstanbul haftanın 7 günü 12.00 - 18.00 arası ziyaretçilerini ağırlayacak. - İSTANBUL