Madame Tussauds'nun ünlüleri maske takacak - Son Dakika

Türkiye ve dünyadan ünlü isimlerin balmumu figürlerinin sergilendiği Madame Tussauds İstanbul, 10 Temmuz'da ziyarete açılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olan müzedeki figürler, maske kullanımının önemine dikkati çekmek amacıyla açılışın ilk günü maskeli olarak sergilenecek. Figürlerin arasında bulunan uzaklık da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlendi.

Dünya genelinde 250 yıllık geçmişe sahip müzenin İstanbul'daki merkezi, hijyen ve güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından ziyaretçileri karşılayacak. Müzedeki birçok noktaya pandemiye ilişkin bilgi ve yönlendirme panoları eklenirken, personel de özel eğitimden geçti.

Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Angelina Jolie, Brad Pitt, Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Justin Bieber, Beyonce, Michael Jackson'ın da aralarında bulunduğu müzikten sinemaya, spordan devlet yöneticilerine ünlü ve önemli isimlerin figürlerinin görülebileceği müze, haftanın her günü 12.00 - 18.00 arasında ziyaret edilebilecek.