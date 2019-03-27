Son Dakika Haberleri: Madde 22' Çanakkale'de Sahnelendi

Madde 22' Çanakkale'de Sahnelendi

51 dakika önce

Çanakkale Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Semaver Kumpanya'nın Madde 22 isimli oyununu kentli ile buluşturdu.

Madde 22' Çanakkale'de Sahnelendi, System.String[]
Çanakkale Belediyesi 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kapsamında Semaver Kumpanya'nın Madde 22 isimli oyununu kentli ile buluşturdu.

Oyun, ÇOMÜ İçdaş Kongre Merkezi'nde sahnelendi. Serkan Keskin, Sezin Bozacı, Sarp Aydınoğlu gibi başarılı oyuncuların yer aldığı oyun Işıl Kasapoğlu yönetmenliğinde Çanakkale izleyicisiyle buluştu.

2. Dünya Savaşı'nda İtalya'da konuşlanmış bir Amerikan üssünde bombardıman subayı olan Yossaryan'ın, uçuş görevinden kaçmak için düştüğü komik durumları anlatan oyun, yaklaşık üç saat sürdü. Oyuncular yüksek enerji ve başarılı performansları ile beğeni alırken, oyun boyunca salondan kahkahalar eksik olmadı.

Belediye Başkan Vekili Mustafa Kemal Özkan, oyun sonunda oyuncuları tebrik ederek, kendilerine Geleneksel Çanakkale Seramiği takdim etti. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

27 Mart, Madde 22, Çanakkale, Güncel
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