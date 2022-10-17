Madde bağımlıları ile öğrenciler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da madde bağımlıları ile dershane öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesi 15 Temmuz Parkı çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, taraflar arasında parkta çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada 4 kişi yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahalelerinin yaptıktan sonra kentteki hastanelere sevk etti. Yaralılardan durumu ağır olan 2 kişiden bir öğrenci hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, yaşanan olaya Diyarbakır İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (DİMDER) Başkanı Aziz Elaldı tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Elaldı, "Bağlar'da madde bağımlıları dershane öğrencilerine saldırdı. Ne yazık ki, bir çocuğumuz hayatını kaybetti. 3 öğrencimizin de durumu ağır. Çocuklarımızın ailelerine sabır diliyorum" ifadelerinde bulundu. - DİYARBAKIR