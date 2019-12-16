Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş - Son Dakika

Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş

6 saat önce

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, gayrimeşru işler için otel olarak kullanılıyor.

Madde bağımlıları tarihi binada yatak odası bile dizayn etmiş, System.String[]

Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, gayrimeşru işler için otel olarak kullanılıyor. Fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline gelen taş binaya giriş-çıkış yapmak ise çok kolay.


Isparta Devlet Hastanesinin Şehir Hastanesine taşınmasından sonra atıl kalan taş bina, fuhuş başta olmak üzere her türlü kötü alışkanlığın mekanı haline geldi. Madde bağımlılarının da mekanı haline gelen binanın en üst katının ise yatak odası olarak dizayn edildiği görüldü.


Taş binanın bu durumundan oldukça rahatsız olduklarını dile getiren Doğancı Mahallesi Muhtarı Ali Divarcı, çevrede birkaç tane okul olduğunu ve çocuklar adına tedirgin olduklarını söyledi. Herhangi bir çocuğun kaçırılması durumunda kötü sonuçlar ortaya çıkabileceğini belirten Divarcı, "Konuyla ilgili yetkili makamlara başvurumuzu yaptık. Bu binanın giriş ve çıkış güvenliği mutlaka sağlanmalı. Kimse buraya elini kolunu sallayarak girememeli. Burası şu an kötü olaylara ve kötü insanlara mekan olmuş durumda. Çocuklarımız, kızlarımız adına endişeliyiz, tedirginiz. Bir an önce tedbir alınmasını istiyoruz" dedi.


ISUBÜ'den 'taş bina' açıklaması


Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ise, yaklaşık 1 hafta önce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden sorumluluğuna geçen bina ile ilgili bir açıklama yaptı. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda ve yerel basında eski Devlet Hastanesi taş binası ile ilgili çeşitli haberler yer almıştır. Kamuoyu söz konusu binanın üniversitemize ait olduğu bilgisine sahip olduğu için kurumumuza 'binaya ilgisiz' şeklinde eleştirilerde bulunulmuştur. Bu bilgiler yanlıştır. Söz konusu arazi ve binanın üniversitemize resmi tahsisi 09.12.2019 tarihinde yani bir hafta önce yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğünden teslim alınmıştır. Dolayısıyla bina ve arazideki sorumluluk bu tarihten öncesinde kurumumuza ait değildir. Tahsisten hemen sonra okulumuza yeni fiziki alanlar kazandırmak için acil bir şekilde proje çalışmaları başlamış olup, gelişmelerle ilgili kamuoyu gerektiğinde bilgilendirilecektir" denildi. - ISPARTA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:10 Kaynak: İHA
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