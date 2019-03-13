Madde Bağımlılarına Karşı Duvarlı Önlem

Sivas'ta metruk binalar ve yarım kalmış inşaatların, madde bağımlıları tarafından mesken tutulmaması için ilginç bir çözüm bulundu.

Sivas'ta metruk binalar ve yarım kalmış inşaatların, madde bağımlıları tarafından mesken tutulmaması için ilginç bir çözüm bulundu.



Sivas'ta metruk binalar ve yarım kalan inşaatların suça zemin oluşturmaması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Sivas'ın Kızılırmak Mahallesi Morali Baba Caddesi üzerinde madde bağımlılarının mesken tuttuğu yarım kalmış bir inşaat giriş ve duvar örülüp kapatılarak güvenli hale getirildi. Özellikle madde bağımlılarının yarım kalan inşaatı girmemesi için başvurulan bu ilginç çözüm mahalle sakinlerini memnun etti. Kızılırmak Mahallesi muhtarı Bilal Meriç yapılan çalışmadan dolayı Sivas Valisi Ayhan'a ve Belediye Başkanı Sami Aydın'a teşekkürlerini dile getirdi.



Meriç yaptığı açıklamada, "Burası yarım kalmış dört katlı bir inşaat. Bizim burada ki en büyük sıkıntımız bu inşaat. Karşımızda ilköğretim okulu, onun karşı tarafı sağlık ocağı, bir tarafı kuran kursu. Burada uyuşturucu bağımlıları, kızlı erkekli bir takım kişiler geliyorlar, burada nahoş görüntüler veriyorlar. Bundan dolayı mahallemiz büyük bir sıkıntı içindedir. Bu süreç 10 yıldır Geçtiğimiz haftalarda valimizi buraya davet ettik. Kendileri de Sami Aydın başkanımız ile davetimize icabet ettiler. Geldiler buraları bizzat gözleri ile gördüler. Bizi bu sıkıntıdan kurtardıkları için kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - SİVAS

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