MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER - Son Dakika
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MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER

17.05.2022 09:54

ÇORUM'da, madde bağımlılarının meskeni olan, sahiplerinin kent dışında yaşadığı 3 katlı binanın zemin, pencere, balkon ve bahçe kapısına içerden tuğla ile duvar örülerek önlem alındı.

ÇORUM'da, madde bağımlılarının meskeni olan, sahiplerinin kent dışında yaşadığı 3 katlı binanın zemin, pencere, balkon ve bahçe kapısına içerden tuğla ile duvar örülerek önlem alındı. Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen, 'Sahiplerine ulaşılarak binada önlem alınmasını istedik, alınan önlemlerle korunaklı hale getirilmesi sağlandı dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri, kentte Bahçelievler Mahallesi'nde metruk binalara yönelik kontrollerinde sahipleri il dışında yaşayan 3 katlı binanın, madde bağımlıların meskeni olduğunu belirledi. Ekiplerin girişimiyle durumun bildirildiği ev sahipleri, binanın zemin ve birinci kat pencere, balkon ve bahçe kapısına içerden tuğla ile duvar ördürdü. Bölgede eğitim gören öğrenci ve veliler alınan önlemin yerinde olduğunu söyledi. Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Deniz Dağdelen, kentte metruk bina kalmadığını belirterek, 'Sahiplerine ulaşılarak binada önlem alınmasını istedik, alınan önlemlerle korunaklı hale getirilmesi sağlandı. Şu anda Çorum'da okul çevrelerinde hiçbir metruk bina kalmadı. Vatandaşlarımızda bu konuda çok duyarlılar. Terk edilen yeni binalar oluyor ve bize bildirilen bu metruk binalar derhal gidilip gerekli incelemeler yapılıyor ve gerekli önlemlerimizi alıyoruz. Çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz' dedi. (DHA)

MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER
MADDE BAĞIMLILARINA KARŞI KAPI VE BALKONA DUVAR ÖRDÜLER

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Kaynak: DHA

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