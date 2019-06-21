Son Dakika Haberleri: Madde bağımlılarına mekan olan metruk bina yıkıldı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Madde bağımlılarına mekan olan metruk bina yıkıldı

47 dakika önce

Antalya'da apartmanların arasında terk edilmiş ve madde bağımlılarına mesken olmuş metruk bina Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Madde bağımlılarına mekan olan metruk bina yıkıldı, System.String[]
Antalya'da apartmanların arasında terk edilmiş ve madde bağımlılarına mesken olmuş metruk bina Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Antalya Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa belediyesi işbirliğiyle yapılan yıkım işlemi mahalleliye de rahat bir nefes aldırdı. Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesinde apartmanların arasında bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi encümeninin aldığı kararla yıkıldı. Sabah saatlerinde adrese gelen ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra evin yıkımını gerçekleştirdi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
fen işleri müdürlüğü, antalya, muratpaşa, bina, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


'Farkında olmadan öldürmüşüm' diyen kocaya müebbet hapis! Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi! Fuhşun şifresini polis çözdü! 'Doktor' lakaplı elebaşı yakalandı Bahçeye atılan kanepeyi köpek parçalayınca altınlar ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 15:28:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madde bağımlılarına mekan olan metruk bina yıkıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]