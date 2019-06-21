Madde bağımlılarına mekan olan metruk bina yıkıldı
47 dakika önce
Antalya'da apartmanların arasında terk edilmiş ve madde bağımlılarına mesken olmuş metruk bina Muratpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:41 Kaynak: İHA
'da apartmanların arasında terk edilmiş ve madde bağımlılarına mesken olmuş metruk bina Muratpaşa
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından yıkıldı.
Antalya Emniyet müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Muratpaşa belediyesi işbirliğiyle yapılan yıkım işlemi mahalleliye de rahat bir nefes aldırdı. Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesinde apartmanların arasında bulunan ve uzun zamandır kullanılmayan metruk bina, Muratpaşa Belediyesi encümeninin aldığı kararla yıkıldı. Sabah
saatlerinde adrese gelen ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra evin yıkımını gerçekleştirdi. - ANTALYA
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