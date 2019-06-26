Son Dakika Haberleri: Madde bağımlılarına Umre ödülü
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Madde bağımlılarına Umre ödülü

1 saat önce

Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, kurumları tarafından yürütülmekte olan "Bağımlılığım Yalnız 'Aşkın' Olanadır" projesi hakkında bilgi verdi.

Madde bağımlılarına Umre ödülü, System.String[]
Sivas İl Müftüsü Yusuf Akkuş, kurumları tarafından yürütülmekte olan "Bağımlılığım Yalnız 'Aşkın' Olanadır" projesi hakkında bilgi verdi.

Projenin temel amacının madde bağımlılarının topluma kazandırılması olduğunu ifade eden Müftü Akkuş, bağımlılıkla mücadele koordinatörleri aracılığıyla bu kişilere ulaştıklarını ve tedavilerinin gerçekleştirilmesi için çalışmalarda bulunduklarını belirtti. Tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak madde bağımlılığından kurtulan 2 kişiyi geçtiğimiz yıl Umre'ye gönderdiklerini dile getiren Akkuş, bu uygulamayı sürdürdüklerini belirtti.

"Bağımlılara ulaşıyoruz"

Müftü Akkuş, "Bağımlılar var toplumumuzda. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın her ilde ve ilçelerde bağımlılıkla mücadele koordinatörleri var. Dolayısıyla bizler de bağımlılıkla mücadele koordinatörlerimizle bağımlılara ulaşıyoruz. Onların gerekirse Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ve Çocuk, Ergen Madde Bağımlıları Tedavi Merkezlerinde (ÇEMATEM) tedavilerini temin etmek üzere yetkililerle iletişime geçiyoruz ve bunu gerçekleştirmeye gayret ediyoruz. Onların içerisinde gerçekten samimi olanları da Umre'ye gönderiyoruz. Neticede geçen sene de 2 bağımlı kardeşimizi tamamen bağımlılıktan koptuklarından dolayı Umre ile ödüllendirdik" dedi. - SİVAS
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 06:50 Kaynak: İHA
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