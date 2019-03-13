Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlılığı Mesleki Eğitimle Azaltılır"

Madde Bağımlılığı Mesleki Eğitimle Azaltılır"

25 dakika önce

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, madde bağımlılarının topluma kazandırılmasının en iyi yöntemlerinden birinin mesleki eğitim olduğunu bildirdi.

Madde Bağımlılığı Mesleki Eğitimle Azaltılır
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, madde bağımlılarının topluma kazandırılmasının en iyi yöntemlerinden birinin mesleki eğitim olduğunu bildirdi.

Palandöken, yazılı açıklamasında, uyuşturucu kullanımı ve madde bağımlılığının her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Uyuşturucu madde kullanım yaşının giderek düştüğünü belirten Palandöken, tüm kurum ve kuruluşların bu konuya hassasiyetle yaklaşarak mücadeleyi artırması gerektiğini ifade etti.

Palandöken, madde bağımlılığıyla mücadelede mesleki eğitimin önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gençlerin uyuşturucudan kurtulması, topluma kazandırılması için mesleki eğitimin önemini her fırsatta vurguluyoruz. TESK olarak geçmiş yıllarda alt teşkilatlarımızla birlikte Umut Yıldızı Projesi'ne destek verdik. Mesleki eğitime yönlendirme ne kadar artarsa usta-çırak ilişkisi ile hem ekonomiye hem de topluma faydalı bireyler o kadar artacaktır. Madde bağımlısı olan kişilerin topluma ve ekonomiye kazandırılmasının en iyi yöntemlerinden biri mesleki eğitimdir. Madde bağımlılığı mesleki eğitimle azaltılır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:54 Kaynak: AA

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