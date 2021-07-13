Madde Bağımlılığı Özgürlüğün Sonu Etkinliği düzenlendi 29-04-2021 - Son Dakika

Okulumuz Hemşirelik Bölümü tarafından 29. 04. 2021 tarihinde online olarak "Madde Bağımlılığı Özgürlüğün Sonu Etkinliği" düzenlendi. Konuşmacı olarak Klinik Psikolog Hacer Yücetürk ŞAHİN yer aldı. Etkinlikte Madde bağımlılığı olası sonuçları ve zararları, Fiziksel belirtiler, davranışsal belirtiler, Hayır demek neden önemli başlıkları konuşuldu. Etkinlik sonunda Okul Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Tülin YILDIZ, Sayın Klinik Psikolog Hacer YÜCETÜRK ŞAHİN' e katılım ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sundu.