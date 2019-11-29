Son Dakika Haberleri: 'Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' konferansta anlatıldı
Son Dakika Güncel 'Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' konferansta anlatıldı - Son Dakika

'Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' konferansta anlatıldı

6 saat önce

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, çalışanlara ve öğrencilere yönelik 'Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' adlı konferans düzenlendi.

'Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' konferansta anlatıldı, System.String[]

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından, çalışanlara ve öğrencilere yönelik 'Madde Bağımlılığı ve Korunma Yöntemleri' adlı konferans düzenlendi.


Bilecik İl Sağlık Müdürlüğünden Psikolog Reyhan Çokyaman'ın sunumu ve anlatımıyla İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen konferansı üniversite çalışanları ve öğrenciler ilgiyle dinledi.


"Bağımlılığın yaşı yoktur her yaşta bağımlı olunabilir"


Psikolog Reyhan Çokyaman, bağımlılığın yaşı olmadığını ifade ederek, "Vücudun bir ya da birden fazla işlevini olumsuz etkileyen maddelerin kullanılması ve zarar görüldüğü halde bu alışkanlıkların bırakılamamasına madde bağımlılığı denir. Herkes bağımlı olabilir ve bağımlılık bir beyin hastalığıdır. Bağımlı olunan maddenin bırakılmasında, bireysel çabaların olumsuz sonuçlanması durumunda kişilerde öz güven eksikliği olacaktır. Tıbbi destek ve doğru yöntemlerle bağımlılığın bırakılmasına yönelik çabalar daha doğrudur. Bağımlılığın yaşı yoktur her yaşta bağımlı olunabilir. Yasa dışı madde kullanımında hedef 15-25 yaş arasındaki genç kuşaktır bunun yanı sıra sigaraya başlama yaşı kimi zaman 6-7'lere kadar düşüyor. Bazı yörelerde sünnet olan çocuklara sigara içirilmesi gibi adetlerin olduğunu görüyoruz ve bu olaya maruz kalan çocukların sigaraya özenmeleri kaçınılmaz olur" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
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