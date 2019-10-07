Madde bağımlılığına karşı tiyatro duyarlılığı

Konya'da madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan "Hamr" adlı tiyatro oyunu sahnelenmeye başlandı.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak ve uyuşturucunun zararlarını anlatmak için "Hamr" tiyatro oyunu hazırlandı.

Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde özel bir tiyatro topluluğu tarafından ilk kez sahnelenen oyun, salonu dolduran öğrenciler tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında sahneye konulan oyunda, madde bağımlılığı nedeniyle hayatını kaybeden dört gencin hataları, ailelerine yaşattıkları ve yaşamlarını kendi elleriyle nasıl sonlandırdıkları konu ediliyor.

Oyunu, 2 günde 15 yaş üstü 2 bin 750 öğrencinin izlemesi hedefleniyor.