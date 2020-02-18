Madde bağımlılığına yönelik kısa film çekildi - Son Dakika

Konu ile ilgili Düşünce Akademisi Başkanı Serdar Durer şunları ifade etti; Son yıllarda bildiğiniz üzere madde bağımlılığı konusu ilimizin bir problemi haline geldi. Düşünce Akademisi olarak ev ziyaretleri başta olmak üzere, tedaviye ikna etmek, uyuşturucu madde kullanılan mekanları teşhir etmek, maddeye bulaşmış gençleri çeşitli sosyal ve sportif aktivitelere kanalize etmek gibi bir çok çalışmanın içerisinde olduk. Konu ile ilgili yaptığımız Kısa Film ile birlikte daha çok kişiye ulaşıp, daha çok kişiyi bilinçlendirmek istiyoruz.

Daha önce dört defa icra ettiğimiz Bitlis Kent Kurultaylarının sonuç bildirgelerini incelediğimiz vakit uyuşturucu madde bağımlılığı konusunun Bitlis'in gittikçe büyüyen bir problemi haline geldiğini görüyoruz. Tabi Uyuşturucu sadece Bitlisin, Bölgemizin yada Ülkemizin bir sorunu değil, Dünyanın bir problemi haline gelmiş olup, gittikçe de kangrenleşmekte ve içinden çıkılamaz bir hal almaktadır.

Tabi bizi asıl düşündüren Bitlisimiz gibi dejenere olmamış bir kentte böyle bir olumsuzluğun vücut bulabilmiş olmasıdır. Eğer Bitlis'te böyle bir olumsuzluk rahatlıkla yaşanabiliyorsa vay Dünyanın haline deyimi çok yerinde olur. Dünyanın başına bela olan bu illete karşı topyekûn seferber olmalıyız.

Düşünce Akademisi olarak problemin nedenlerini araştırdığımız vakit merak ve arkadaş unsuru ile birlikte ilimizdeki viran haneler ve Metruk yerlerin zamanla uyuşturucu madde kullanılan mekânlar haline geldiği yönünde oldu. Tez elden davranıp bu mekanların rehabilite edilmesi ya da tescilli olmayan yapılarında yıkılmasına yönelik çalışmalarımız oldu. Şehrin girişindeki atıl durumda bulunan Otogar ve AFAD konutları kısa süre içerisinde yıkıldı.

İlimizdeki viran haneler ve metruk yerler acıdır ki uyuşturucu kullanımına davetiye çıkaran mekânlardır. Tescilli yapıların rehabilite edilmesi, tescilli olmayan yapılarında acilen yıkılması ile ilimizde bu problemin minimize olacağına içtenlikle inanıyoruz.

İlimizde yapımı devam eden kısa adı AMATEM ve ÇEMATEM'in yani madde bağımlılığı tedavi merkezi ile çocuk ve ergen madde bağımlılığı tedavi merkezlerinin faaliyette geçmesi ile birlikte bu pisliğe bulaşmış olan herkes çok hızlı bir şekilde tedavi olma imkânı bulacak.

Bu kısa filmin yapımında emeği geçen başta yönetmenimiz Sedat Yetkin olmak üzere, Erol Erdil'e, oyuncular Reşit Aktay, Müslüm Güzeltaş, Vecbi Ayan'a yayında ve yapımda emeği geçen herkese şimdiden içtenlikle teşekkür ediyorum. Dedi.