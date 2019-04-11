Madde Bağımlılığından Kurtulmanın Yolları Saü'de Konuşuldu

Sakarya Üniversitesi
(SAÜ) Akademik ve Sosyal Gelişim Merkezi (SASGEM) tarafından "Madde Bağımlılığı" başlıklı konferans düzenlendi.
SAÜ Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim
Konferans Salonunda gerçekleşen konferansa SAÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Pelin Tanyeri konuşmacı olarak katıldı.
Konferansta bağımlılık yapıcı maddeler, bu maddelerin zararları, nasıl madde bağımlısı olunduğu ile önleyici ve risk yaratan faktörler hakkında sunum yapan Doç. Dr. Pelin Tanyeri, madde bağımlılığının dünyada olduğu gibi Türkiye
'de de başta gençler olmak üzere herkesi etkileyebilen, biyolojik, ruhsal ve sosyal boyutları olan bir hastalık olduğunu söyledi. Sorunun yalnızca madde kullanan bireyi etkilemediğine işaret eden Tanyeri, bireyin ailesini, toplumu, toplumun kültürel, ekonomik ve sosyal işleyişine kadar birçok şeyi etkilediğini kaydetti.
Bağımlılık yapan maddelerin özellikleri hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Tanyeri, bu maddelerin neden olduğu hastalıklar, kullanım şekilleri, insan vücuduna etkileri, sosyolojik ve psikolojik boyutundan bahsetti. Madde kullanımından sonra kullanıcıda bir takım ruhsal ve fiziksel değişiklikler meydana geldiğini ifade eden Doç. Dr. Tanyeri, bağımlılık yapıcı maddelerin beyne kısa süreli değil kalıcı hasarlar verdiğini, bu maddelerin ergen beynini yetişkin beynine göre daha fazla etkilediğini vurguladı. Sorunlu aile yapısı, yanlış yetiştirilme, okul başarısında düşüş ve arkadaş çevresi gibi etkenlerin risk yaratan faktörler olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tanyeri, önleyici faktörlerin ise güçlü aile bağları, okul başarısı ve uyuşturucu kullanımı ile ilgili doğru bilgilendirme olduğunu söyledi.
Gençlerin bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaya başlamalarındaki en önemli etkenin merak ve arkadaş baskısı olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Tanyeri, "Bir gencin çevresinde madde kullananlar arttıkça, onun da madde kullanma ihtimali artar. Kişinin bu maddeleri ve zararlarını bilmesi, çoğu zaman akran baskısının direncini kırmaya yetmez. Yetişkin gözetiminden ve sosyal kontrolden uzaklaştıkça madde kültürü yeni bir yaşam tarzına dönüşür" dedi.
Konuşmasının devamında bağımlılık yapıcı maddeler ile ilgili doğru bilinen yanlışlar, madde kullanan kişinin nasıl anlaşılabileceği ve tedavi sürecinden bahseden Doç. Dr. Tanyeri, dikkat edilmesi gereken noktalar konusunda öğrencileri bilgilendirdi. Etkinliğin sonunda Doç. Dr. Tanyeri'ne hediyesi takdim edildi. - SAKARYA