Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlılığından Kurtulup Meslek Sahibi Oldular

Madde Bağımlılığından Kurtulup Meslek Sahibi Oldular

1 saat önce

Mersin'de, "Hayata Gülümse" projesi kapsamında alkol ve madde bağımlılığı tedavisi alan 60 kişi, çeşitli kurslarda eğitim alarak meslek edindi.

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Mersin'de, "Hayata Gülümse" projesi kapsamında alkol ve madde bağımlılığı tedavisi alan 60 kişi, çeşitli kurslarda eğitim alarak meslek edindi.

Mersin Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, madde bağımlılarının tedavi sonrası yeniden topluma kazandırılması amacıyla Sosyal Destek Programı (SODES) kapsamında yürütülen projenin kapanış programı, Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı.

Vali Ali İhsan Su, etkinlikte, projenin kursiyerleri yeniden hayata bağladığını söyledi.

Projenin önemine vurgu yapan Su, "Bu proje kapsamında kurslara katılan, kursları bitiren, rehabilitasyonları gerçekleştirilen kardeşlerimiz kendine yeni bir hayat kuruyor ve yaşam felsefesi değişiyor. Bu anlamda gerçekten çok önemli bir projeydi. Biz ilimiz genelinde bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu onların ayaklarından bir tanesi. Her kurumumuz bu konuda çalışmalar yürütüyor." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı da projeyle büyük bir farkındalık oluşturduklarını ifade etti.

-"Evimizde hiç olmadığı kadar mutluyuz"

Proje kapsamında madde bağımlılığı tedavisi alan kursiyerlerden Yunus Çulhacı da hayatının kötü bir döneminde madde bağımlısı olduğunu, projeyle tanıştıktan sonra da hayatının değiştiğini anlattı.

Madde bağımlısı olduğu dönemde toplumda "ötekileştirildiğini" hissettiğini aktaran Çulhacı, şöyle konuştu:

"Bu durum tüm toplum tarafından kabul görülüyordu. Tam da bu noktada ailemi "maddeye" ulaşmak için bir basamak, bir sponsor olarak görüyordum. Denetimli serbestlikte 'Hayata Gülümse' projesinin ekibiyle tanıştım. Kafamda bir sürü soru işareti ve belirsizliklerle birlikte projeye dahil oldum. Çünkü kendine inanmayan birine onlar inanmıştı. Bana bu garip geliyordu. Ben kimseye inanmıyordum. Hocalarımın benim için endişelendiklerini ve bana değer verdiklerini gördüm. Bu olay beni gerçekten çok mutlu etmişti. Artık ne için savaşacağıma karar vermiştim. Şimdi ailem konusunda bugüne kadar evimizde hiç olmadığı kadar mutluyuz."

Konuşmaların bitiminde projesi bünyesindeki meslek edindirme kurslarında eğitim alan 60 kursiyere sertifika takdim edildi.

Program adından katılımcılar, kursiyerlerin el emeği ürünlerinden oluşturulan stantları gezdi, resim sergisini inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:30 Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Mersin, Güncel
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