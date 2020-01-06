Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Son Dakika

Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı

7 saat önce

Programdan görüntüler Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın konuşması Projeye istihdam desteği sağlayan iş insanlarına plaket verilmesi - Burdur Valisi Hasan Şıldak: "Mücadelemizi sadece sokakta uyuşturucu satışını yapanla sınırlı tutmuyor, bu bataklığa düşmüş insanlarımızı iradeleriyle teşvik ederek...

Programdan görüntüler

Burdur Valisi Hasan Şıldak'ın konuşması

Projeye istihdam desteği sağlayan iş insanlarına plaket verilmesi - Burdur Valisi Hasan Şıldak:

"Mücadelemizi sadece sokakta uyuşturucu satışını yapanla sınırlı tutmuyor, bu bataklığa düşmüş insanlarımızı iradeleriyle teşvik ederek bu hastalıktan kurtarıyoruz"

BURDUR - Burdur Valiliğinin başlattığı "Umuda Kapı Açıyorum, Hayata Tutunuyorum" projesi kapsamında, madde bağımlılığını yenen 20 kişi işe yerleştirilecek.

Vali Hasan Şıldak, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'ndaki tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projeye 2019'un mart ayında başladıklarını söyledi.

Uyuşturucuyla mücadelenin son yıllarda Türkiye'nin terör ve trafik kazaları gibi üzerinde durduğu önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Şıldak, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu, çocukları zehirlemekle kalmıyor; buradan kazanılan para, terör örgütlerinin kasasına akıyor. Toplumu kemiren sosyal hastalıkların en tehlikelisi. İçişleri Bakanlığının bu konudaki kararlı mücadelesine Burdur'dan en güçlü şekilde cevap vermiş oluyoruz. Mücadelemizi sadece sokakta uyuşturucu satışını yapanla sınırlı tutmuyor, bu bataklığa düşmüş insanlarımızı iradeleriyle teşvik ederek bu hastalıktan kurtarıyoruz. Proje çok güçlü inancı ve iradeyi ifade ediyor. Projenin senaryosu çok güzel. Bir ödül koyduk bu ödüle ulaşmak için çaba gösteriyorlar. Projemizi, Türkiye genelinde bağımlılıkla mücadelede model oluşturulması için İçişleri Bakanlığına sunduk."

Projeye başvuran 109 kişiden bağımlılığı yenen 20'si, Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Başkanlığıyla imzalanan protokol kapsamında özel sektörde işe başlayacak.

Programa çok sayıda davetli katıldı.

Madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı

Hasan Şıldak, Burdur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:37 Kaynak: AA
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