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'Madde bağımlılığının panzehiri ilgi ve sevgi' - Son Dakika

'Madde bağımlılığının panzehiri ilgi ve sevgi'

28.12.2021 11:50
'Madde bağımlılığının panzehiri ilgi ve sevgi'

Bağımlılık Danışmanı ve Narkotik Uzmanı emekli polis Mustafa Yücel, meslek hayatında edindiği tecrübelerden yola çıkarak kaleme aldığı "Boşluk" adlı kitabında her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yol haritası sunuyor.

Bağımlılık Danışmanı ve Narkotik Uzmanı emekli polis Mustafa Yücel, meslek hayatında edindiği tecrübelerden yola çıkarak kaleme aldığı "Boşluk" adlı kitabında her türlü bağımlılıkla mücadeleye ilişkin yol haritası sunuyor. Kitabında bağımlılığı tüm boyutlarıyla ele aldığını belirten Mustafa Yücel, "Madde bağımlılığının panzehiri ilgi ve sevgi. Boşluğu zehir tacirlerinin doldurmasına izin vermeyin" dedi.

Stand-up'ı andıran sıra dışı konferanslarıyla çok sayıda insanın uyuşturucu kıskacından kurtulmasını sağlayan Bağımlılık Danışmanı ve Narkotik Uzmanı emekli polis Mustafa Yücel, meslek hayatında elde ettiği deneyimleri "Boşluk" adlı kitabında buluşturdu. Türkiye'de gençler ve çocuklar arasında giderek yaygınlaşan bağımlılığı tüm boyutlarıyla ele aldığı kitabında her türlü bağımlılıktan kurtulmanın yollarını anlattığını belirten Bağımlılık Danışmanı ve Narkotik Uzmanı Mustafa Yücel, kitabına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Madde bağımlılığı başta olmak üzere tüm bağımlılık türlerinin toplumsal etkilerini gerçek yaşam hikayelerine dayandırarak anlattığım kitabımda bağımlılıkla mücadeleye ilişkin tam anlamıyla bir yol haritası sunuyorum. Bağımlılığın bir zincirin halkaları gibi bireyler, aileler ve toplumlara olan etkilerini çarpıcı gerçeklerle ortaya çıkarıyorum. Meslek hayatımda tanık olduklarımdan yola çıkarak konferanslarımda anlattıklarımı, oyunlarımda kurguladığım bağımlılık gerçeğini yasal dayanak noktaları ve çözüm önerileriyle derinlikli olarak ele alıyorum."

ÇAĞIMIZIN VİRÜSÜ MADDE BAĞIMLILIĞI

Bağımlılığın pençesinde yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek hazırladığı kitabında uyuşturucunun yanı sıra farklı bağımlılık türlerini de ele alan Mustafa Yücel, her türlü bağımlılığın yıkıcı etkilerini sebep ve sonuç ilişkisine dayandırarak anlatıyor. Uyuşturucunun verdiği zararları orman yangınlarıyla ilişkilendiren Bağımlılık Danışmanı konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"Uyuşturucu bağımlılığı tıpkı orman yangınlarında çam kozalaklarının patlaması gibi büyük bir tehlike saçıyor. Kozalaklar, tüm ormanın yanıp kül olmasına neden olur. Madde bağımlılığı da bir mahalleye, semte girdiğinde hızla çevreye yayılır. Önce bireyi, sonra ailesini ve çevresini ardından da toplumu etkiler. Çağımızın virüsü madde bağımlılığıyla mücadele kapsamında atılması gereken adımları, uyuşturucu tacirlerinin korkunç tuzaklarını, kullandıkları akıl almaz yöntemleri, uyuşturucunun yaşamı nasıl ele geçirdiğini gerçek olaylarla anlatan ve önleyici bilgiler veren kaynak niteliğinde bir kitap hazırladım. Kitabımı özellikle ebeveynlerin ve gençlerin okumasını tavsiye ediyorum. Ancak bu şekilde uyuşturucu madde kullanımının yarattığı etkileşime 'dur' diyebiliriz."

BAĞIMLILIK LABİRENTİNDEN ÇIKIŞ YOLUNU GÖSTERİYOR

Türkiye çapında 13 yılda bin 321 konferans vererek 315 bin kişiyi "beyaz zehir" karşısında bilinçlendiren, tanık olduğu olaylardan yola çıkarak kaleme aldığı Boşluk ve Yaşa(T)mak adlı tiyatro oyunuyla 20 bin 660 kişiye ulaşan Narkotik Uzmanı Mustafa Yücel, tüm bilgi ve tecrübelerini çıkan ilk kitabında bir araya getiriyor. Uyuşturucunun kıskacına girenlerin ailelere de yol göstericilik yaptığı kitabında her türlü bağımlılığı sosyal, ekonomik ve ruhsal açıdan ele aldığını belirten Mustafa Yücel, "Yaşanmış hikayelerden yola çıkarak, uyuşturucu bağımlılarını boşluktan kurtarmayı, tüm olumsuzluklara rağmen yeniden hayata tutunmalarını, gerekirse sıfırdan başlamalarını sağlayacak bir farkındalık yaratmayı amaçlıyorum. Bu farkındalık çağrısını deneyimlerimle destekliyorum" diye konuştu.


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Mustafa Yücel, Narkotik, Türkiye, Emekli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Madde bağımlılığının panzehiri ilgi ve sevgi' - Son Dakika


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