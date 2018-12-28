Madde Bağımlılığının Zararları Anlatıldı

Madde bağımlılığının çok önemli bir sorun olduğuna değinerek bu konuda vatandaşları ve HBB personellerini bilgilendiren yetkililer, bunun toplumsal duyarlılıkla aşılabileceğine dikkat çekti. Sosyal Hizmet Uzmanı Turgut Duman ve Psikolog Ebru Solağan tarafından verilen seminerde madde kullanımının tedavi edilebilen bir hastalık olduğunun da altı çizildi.

Eğitmenler bağımlı bireylerin ne tür sağlık sorunlarıyla karşılaşabileceğini de katılımcılara aktararak "Maddeye Değil Hayata Bağlanın" sloganıyla eğitimin amacını özetledi.