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Madde bağımlısı, annesini 11 yerinden bıçakladı (2)
6 saat önce
ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI DA YARALAMIŞİzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Esma S.'yi 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., polise giderek teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:32 Kaynak: DHA
ANNESİNİN ERKEK ARKADAŞINI DA YARALAMIŞ
İzmir'in Bornova ilçesinde, annesi Esma S.'yi 11 yerinden bıçaklayıp, ağır yaralayan madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed D., polise giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Muhammed D.'nin, annesinin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Süleyman B.'yi de bıçakla yaraladığı belirtildi. Annesinin birlikteliğine karşı çıktığı için olayı gerçekleştirdiğini söyleyen Muhammed D.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.Bu arada, Süleyman B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, Esma B.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
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