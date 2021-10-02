Madde bağımlısı bir genç, bardak kırıp 3 hemşireyi rehin aldı - Son Dakika

vDün gece hastanenin acil servisinde yaşanan olayda edinilen bilgiye göre, 112 ambulansı ile hastaneye getirilen bir genç, daha sonra eline geçirdiği bir bardağı kırarak dinlenme odasında bulunan hemşirelerin yanına girdi.

3 HEMŞİREYİ REHİN ALDI

Burada 3 hemşireyi kırık cam parçası ile rehin alan madde bağımlısı genç yaklaşık 20 dakika sonra hastanenin güvenlik görevlileri ve polis ekiplerince etkisiz hale getirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şok yaşayan hemşirelerde herhangi bir yaralanma olmazken, gözaltına alınan şüpheli ise adliyeye sevk edildi.