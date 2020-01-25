Son Dakika › Güncel › Madde bağımlısı genç 150'den fazla aracın lastiğini patlattı - Son Dakika
Madde bağımlısı genç 150'den fazla aracın lastiğini patlattı
7 saat önce
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir genç, bıçakla 150'yi aşkın aracın lastiğini bıçakla kesti.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:58 Kaynak: AA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir genç, bıçakla 150'yi aşkın aracın lastiğini bıçakla kesti.
Madde bağımlısı olduğu belirtilen C.Y, Fırat, Ulutürk ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların lastiklerini bıçakla keserek patlattı.
Şüphelinin lastikleri kestiği anlar, mahallelerdeki güvenlik kameralarına da yansıdı.
Polis ekiplerince yakalanan C.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Son Dakika Deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini patlattı Elazığ'da 27 saatin sonunda mucize kurtuluş! Enkaz altındaki anne de kurtarıldı Elazığ'daki deprem sonrası ölü sayısı artıyor Deprem bölgesinden duygulandıran haber! Fedakar baba, eşi ve çocuğunu kurtardı