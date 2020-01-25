Madde bağımlısı genç 150'den fazla aracın lastiğini patlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Madde bağımlısı genç 150'den fazla aracın lastiğini patlattı - Son Dakika

Madde bağımlısı genç 150'den fazla aracın lastiğini patlattı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir genç, bıçakla 150'yi aşkın aracın lastiğini bıçakla kesti.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir genç, bıçakla 150'yi aşkın aracın lastiğini bıçakla kesti.

Madde bağımlısı olduğu belirtilen C.Y, Fırat, Ulutürk ve Tekel mahallelerinde park halindeki araçların lastiklerini bıçakla keserek patlattı.

Şüphelinin lastikleri kestiği anlar, mahallelerdeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Polis ekiplerince yakalanan C.Y'nin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Madde bağımlısı genç 150'den fazla aracın lastiğini patlattı

Diyarbakır, Bismil, Tekel, Fırat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 08:15 Kaynak: AA
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