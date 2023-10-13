Böyle torun olmaz olsun! Babaannesini ve dedesini kürekle dövdü

Adana'da Serhat Oygur'un (22), babaannesi Redife (67) ile dedesi Hamed Emin Oygur'u (69), polis merkezine imza atmasını söylediği için dövdüğü ortaya çıktı. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Oygur'un çeşitli suçlardan girdiği cezaevinden, 5 ay önce denetimli serbestlikle tahliye edildiği, daha önce de darbettiği annesinin eve almaması üzerine babaannesinin yanına yerleştiği belirtildi.

İMZA ATMASINI SÖYLEYİNCE DÖVMÜŞ

Dün öğle saatlerinde Serhat Oygur, babaannesinin, " Oğlum, denetimli serbestlikle çıktın. Gidip, polis merkezine imzanı ver" demesi üzerine öfkelendi. Oygur, babaannesini evin içinde dövüp, bağırdı. Kadın kendisini sokağa atıp, çevredekilerden yardım istedi. Oygur, araya girmeye çalışan dedesi Hamed Emin Oygur'a da tekmelerle saldırdı. Aldığı darbelerle kaburgası kırılan dede Oygur, komşusunun evine kaçtı.

O ANLAR KAMERADA

Bahçeden aldığı demir kürekle babaannesine saldıran Oygur, kanlar içinde yere yığılan kadını saçlarından sürükleyip evlerinin bahçesine götürdü. Oygur, kürekle defalarca yüzüne vurduğu Redife Oygur'un dişlerini, çenesini ve burnunu kırdı. Babaannesinin bayıldığını gören Serhat Oygur, sokağa çıkıp, müdahale etmek isteyen mahalleliye de tehditler savurup, olay yerinden kaçtı. O anlar sokaktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaralanan çift, adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Redife Oygur'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis ekipleri, mahallede yaptığı çalışmada ile şüpheli Serhat Oygur'u gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemleri tamamlanan Oygur, adliyeye sevk edildi.