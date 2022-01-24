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Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı - Son Dakika

Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı

24.01.2022 10:27
Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı

Gaziantep'te evde arkadaşıyla oturdukları sırada kendisini kaybeden madde bağımlısı genç pompalı tüfekle 3 arkadaşını yaraladı.

Gaziantep'te evde arkadaşıyla oturdukları sırada kendisini kaybeden madde bağımlısı genç pompalı tüfekle 3 arkadaşını yaraladı. Saçmaların hedefi olan 3 genç tedavi altına alınırken yaralı bir gencin ambulansa alınması esnasında kız kardeşinin "İyi oldu, İbrahim ölü gelseydi" demesi pes dedirtti.

Olay, Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre akşam saatlerinde evde bir araya gelen 4 arkadaş arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı. Madde alımından dolayı kendini kaybeden bir kişi evde bulunan pompalı tüfeği alarak ateş etmeye başladı. Pompalı tüfeği arkadaşlarına doğrultarak ateş eden şahıs, arkadaşlarının yaralandığını görmesi üzerine evden kaçarak uzaklaştı. Saçmaları hedefi olan 3 gence çok sayıda saçma isabet etti. Yaralılara ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaparken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis ekipleri 3 arkadaşını yaralayarak kaçan zanlıyı kısa sürede kıskıvrak yakaladı.

YARALANAN GENCE KIZ KARDEŞİNDEN ŞOK SÖZLER

Yaralanan 3 genç sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı bir gencin ambulansa alınması esnasında ise ilginç anlar yaşandı. Acıdan kıvranan yaralı genç kız kardeşine "Bak Allah canımı almadı" dedi. Yaralının kız kardeşi ise "İyi oldu. İbrahim ölün gelseydi. Bak yaşıyorsun" diye cevap verirken yaralı genç ile kız kardeşi arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmaya müdahale eden polis ekipleri yaralı gencin kız kardeşini sakinleştirdi.

Yaralı gençler hastanede tedavi altına alırken polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

(Muhammet Abdulkadir Esen/ İHA)

Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı
Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı
Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı

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Gaziantep, Şahinbey, Karataş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Madde bağımlısı genç pompalı tüfekle dehşet saçtı: 3 yaralı - Son Dakika
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