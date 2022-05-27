Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten - Son Dakika
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Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten

27.05.2022 21:42

Malatya'da aldığı maddenin etkisiyle fenalaşan genç polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da aldığı maddenin etkisiyle fenalaşan genç polis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, 20.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Soykan Parkı mevkiinde bir pasaj içerisinde 24 yaşlarında bir gencin yerde hareketsiz şekilde yattığı ihbarı üzerine bölgeye intikal eden polis ekipleri aldığı maddenin etkisiyle fenalaştığını belirledikleri şahsa müdahalede bulunarak uyandırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kendine gelen şahıs daha sonra bölgeye çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MALATYA

Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten
Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlısı gence ilk müdahale polisten - Son Dakika


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