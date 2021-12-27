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Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu - Son Dakika

Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu

27.12.2021 15:24
Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aşırı dozda uyuşturucu aldığı iddia edilen Fatih Uzen, otomobilin altında ölü bulundu. 4 ay önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Uzen'in, uyuşturucu madde aldıktan sonra uyumak için park halindeki otomobilin altına girdiği sanılıyor.

Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde park halinde otomobilin altında hareketsiz yatan erkeği görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

4 AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırsızlık suçundan sabıkalı ve madde bağımlısı Fatih Uzen olduğu belirlenen bu kişinin öldüğü saptandı. 4 ay önce cezaevinden tahliye olan Fatih Uzen'in, sabah saatlerinde ailesi ile tartışarak evden ayrıldığı tespit edildi.

Madde bağımlısı, otomobilin altında ölü bulundu

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ İDDİA EDİLDİ

Uzen'in, uyuşturucu madde aldıktan sonra uyumak için park halindeki otomobilin altına girdiği ve uyuşturucu komasından öldüğü üzerinde duruluyor. Bekar olan Fatih Uzen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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Uyuşturucu, gençlik, Eylül, Fatih, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlısı gencin ölüsü otomobilin altında bulundu - Son Dakika


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