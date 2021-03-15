Madde bağımlısı gençler "Huzur Köy"de yeniden hayata tutunacak - Son Dakika

Kırıkkale Valiliğince hayata geçirilen "Huzur Köy" projesiyle madde bağımlısı gençler, rutin tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle yeniden hayata bağlanacak.

Özel güvenlik önlemlerinin alındığı, hastaların günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte inşa edilen "Huzur Köy", Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'nde (AMATEM) arındırma tedavileri tamamlandıktan sonra 6-12 aylık temiz kalma sürecine giren bağımlılara hizmet verecek.

Uyuşturucu kullanan 19 yaş ve üzeri bireylerin tedavi edilerek hayata daha hızlı katılmalarını sağlamak amacıyla hizmet verecek merkez, ???????çevre illerden de hasta kabul edecek.

İş atölyelerinden seraya, halı sahadan fitness salonuna kadar pek çok imkana sahip merkezde, bağımlı gençler, tedavilerinin yanı sıra farklı etkinliklerle hayata yeniden tutunacak.

Vali Yunus Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklmada, Huzur Köy'ün bağımlılıkla mücadelede önemli bir adım ve yaklaşık 4 yıldır devam eden "Hayat Boşluk Kabul Etmez Projesi"nin biraz daha ete kemiğe bürünmüş hali olduğunu söyledi.

Merkezde bağımlılıkla ilgili rehabilitasyon programı uygulayacaklarını ve yaklaşık 50 yataklı rehabilite binasının hazır olduğunu aktaran Sezer, şöyle konuştu:

"Atölyelerimiz hazır. Burada hem meslek hem de hayatlarında yarım kalan ne varsa eğitim ve rehabilite noktasında bunları tamamlamaya çalışacağız. Projenin örnek olmasını istiyoruz. Bu konuda Yeşilay'ın da güzel çalışmaları var. Bir katkı, destek olsun diye biz de bunu Kırıkkale'de planladık. İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İŞKUR, Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, İl Özel İdaresi, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversitemiz, sivil toplum kuruluşlarımız, herkes işin ucundan tutmuş durumda."

"Herkes büyük bir bekleyiş ve umut içerisinde"

Sezer, Huzur Köy'de bağımlıları rehabilite edip tekrar hayata kazandıracaklarını dile getirerek, "Hayata daha emin adımlarla yürüyecekler. Annelerimizle çalışıyoruz. Onlar da destek oluyor. Temennimiz, bu merkezin çok büyük hizmetlere vesile olması. Ümitlerimiz de bu noktada. Daha yeni başlamasına rağmen çok güzel dönüşlerimiz var. Herkes büyük bir bekleyiş ve umut içerisinde." dedi.

Merkezde rehabilite döneminin 6 ay ile 1 yıl arasında planlandığını belirten Vali Sezer, proje hakkında şu bilgileri verdi:

"Uzman personellerimiz olacak. Alternatif tedaviler yapılacak bir taraftan da bağımlılar meslek edindirme kurslarımız ve seralarımızda zaman geçirecek. Yine değişik iş atölyelerimiz ve spor alanlarımız var. Bağımlılarımız hem bedenen hem de ruhen kendilerini yeniden hayata adapte edecekler. Bütün bunlar psikologlarımız, sosyal çalışmacılarımız ve kurum müdürlerimizin eşliğinde devam edecek."