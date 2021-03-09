Madde bağımlısı gençler kitap okuyarak yargılanmaktan kurtuldu - Son Dakika

Madde bağımlısı gençler kitap okuyarak yargılanmaktan kurtuldu

09.03.2021 11:33

İzmir'de madde bağımlısı üç genç, telefon hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, bir uyuşturucu bağımlısının mücadelesini anlattığı kitabı okuyup özet çıkarma şartıyla karşı tarafla uzlaştı.

İzmir'de madde bağımlısı üç genç, telefon hırsızlığı yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada, bir uyuşturucu bağımlısının mücadelesini anlattığı kitabı okuyup özet çıkarma şartıyla karşı tarafla uzlaştı.

Konak ilçesinde İ.Ü'nün cep telefonunu çalan üç genç, çevredeki vatandaşların desteğiyle yakalanarak polise teslim edildi. Gençler hakkında "basit hırsızlık" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dosya, suçun uzlaştırma kapsamına girmesi dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna yönlendirildi.

Uzlaştırmacı ile görüşen taraflar, madde bağımlısı gençlerin, uzun yıllar uyuşturucu kullandıktan sonra bırakan ve mücadelesini kitaplaştıran Yücel Kuran'ın "Beynimdeki Düşman" kitabını okuyup özet çıkarması karşılığında uzlaştı.

Uzlaştırmacı İrem Bilgili Çaparaz, AA muhabirine, aileleri ve kendileriyle iletişime geçtiğinde gençlerin uzun süredir madde bağımlısı olduklarını öğrendiğini ifade etti.

Gençlerin maddeye ulaşabilmek için suç işlediklerini itiraf ettiğini anlatan Çaparaz, "Hepsi çok zeki ve pırıl pırıl gençler. Durumlarına çok üzüldüm. Uzlaştırmayla hem yargılanmaktan kurtulmaları hem de rehabilitasyonları için çalışma başlattım." dedi.

İnternette yaptığı araştırmada eski bir bağımlı olan Yücel Kuran'ın yazdığı "Beynimdeki Düşman" isimli kitabı bulduğunu aktaran Çaparaz, şunları kaydetti:

"Yücel Kuran'ın kitabında yazdıkları beni inanılmaz etkiledi. Benim sözlerimden ziyade onun yaşadıklarının madde bağımlılarını daha olumlu etkileyeceğini fark ettim. Çocuklara uzlaştırma kapsamında dosyanın kovuşturmaya gitmemesi için bir sorumluluğu yerine getirmeleri gerektiğini anlattım. Bu kitabı okuyup özetlerini çıkarırlarsa dosyanın düşürüleceğini ve bu konunun sicillerine işlemeyeceğini söyledim. Coşkuyla karşıladılar. Kitabı okudular, el yazılarıyla özet çıkarıp sundular."

Kitap, dönüm noktası oldu

Gençlerin yaklaşık 300 sayfalık kitabı okuyarak 2 sayfalık özet hazırladığını, sorumluluklarını tam olarak yerine getirdiklerini ifade eden Çaparaz, gençlerin sadece kitap özetini değil duyguları ve hayallerini de kaleme döktüğünü dile getirdi.

Kitabın gençler için bir dönüm noktası olduğuna işaret eden Çaparaz, "Hepsinin ortak yazdığı cümle 'ben ne kadar yanlış bir yola girmişim' oldu. Sevgi eksikliğinden, duygusal bazı ihtiyaçlarının karşılanmayışından bu yola girdikleri çok açıktı." diye konuştu.

Çabalar sonucu iki gencin ailelerine karşı saldırgan davranışlarını tamamen sonlandırdığını aktaran Bilgili Çaparaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aileleriyle iş birliği neticesinde onlarla daha çok zaman geçiriyorlar. Bir tanesi 4-5 aydır, bir tanesi de 2 aydır temiz durumda ve evine döndü. Diğer gencimizle ilgili biraz daha emek sarf etmemiz gerekiyor. Yücel Kuran'a 'Yücel abi' diye hitap etmeye başladılar. Aynı şeyleri yaşayan insanı görmüş olmak güven verdi. 'Ben de Yücel abi gibi yuva kurmak istiyorum. Evladım olursa asla madde kullanımına izin vermem' diyorlar."

Madde bağımlısı gençler kitap okuyarak yargılanmaktan kurtuldu
Madde bağımlısı gençler kitap okuyarak yargılanmaktan kurtuldu
Madde bağımlısı gençler kitap okuyarak yargılanmaktan kurtuldu
Madde bağımlısı gençler kitap okuyarak yargılanmaktan kurtuldu

Kuran-ı Kerim, Uyuşturucu, Kitap, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Madde bağımlısı gençler kitap okuyarak yargılanmaktan kurtuldu - Son Dakika


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