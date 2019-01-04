Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlısı, Hastanede Gerginliğe Neden Oldu

Madde Bağımlısı, Hastanede Gerginliğe Neden Oldu

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gittiği hastanede vatandaşlara rahatsızlık veren uyuşturucu madde bağımlısı kişiye polis ve jandarma müdahale etti.

Madde Bağımlısı, Hastanede Gerginliğe Neden Oldu, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gittiği hastanede vatandaşlara rahatsızlık veren uyuşturucu madde bağımlısı kişiye polis ve jandarma müdahale etti.

Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanan M.K (32), tedavi olmak üzere İnegöl Devlet Hastanesine geldi.

M.K, müşahede altındayken sağlık personellerine ve vatandaşlara bağırarak, rahatsızlık verdi.

Polis ve jandarma ekipleri, gerginliğe yol açan M.K'ye müdahale etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:06 Kaynak: AA

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