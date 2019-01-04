Madde Bağımlısı, Hastanede Gerginliğe Neden Oldu
1 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, gittiği hastanede vatandaşlara rahatsızlık veren uyuşturucu madde bağımlısı kişiye polis ve jandarma müdahale etti.
Bursa
'nın İnegöl
ilçesinde, gittiği hastanede vatandaşlara rahatsızlık veren uyuşturucu madde bağımlısı kişiye polis ve jandarma müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanan M.K (32), tedavi olmak üzere İnegöl Devlet Hastanesine geldi.
M.K, müşahede altındayken sağlık personellerine ve vatandaşlara bağırarak, rahatsızlık verdi. Polis
ve jandarma ekipleri, gerginliğe yol açan M.K'ye müdahale etti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:06 Kaynak: AA
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