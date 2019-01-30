Madde Bağımlısı Kişi, "Para Alamadığı" Vatandaşı Bıçakla Yaraladı
2 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen İ.A. para istediği M.T'yi bıçakla yaraladı.
Denizli
'nin Pamukkale
ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen İ.A. para istediği M.T'yi bıçakla yaraladı.
İddiaya göre İ.A, Fatih Mahallesi
Cuma pazarında M.T.'den para istedi. İstediğini alamayan İ.A, tartıştığı M.T'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.
112 Acil Servis
ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis
, sokaklarda yaşayan ve daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilen İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: AA
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