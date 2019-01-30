Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlısı Kişi, "Para Alamadığı" Vatandaşı Bıçakla Yaraladı

Madde Bağımlısı Kişi, "Para Alamadığı" Vatandaşı Bıçakla Yaraladı

2 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen İ.A. para istediği M.T'yi bıçakla yaraladı.

Madde Bağımlısı Kişi,
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen İ.A. para istediği M.T'yi bıçakla yaraladı.

İddiaya göre İ.A, Fatih Mahallesi Cuma pazarında M.T.'den para istedi. İstediğini alamayan İ.A, tartıştığı M.T'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

112 Acil Servis ekiplerince, Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan M.T'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, sokaklarda yaşayan ve daha önce de benzer suçlardan sabıkası bulunduğu öğrenilen İ.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:07 Kaynak: AA

Fatih Mahallesi, Pamukkale, Denizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Arda Turan Adliyeden Ayrılırken Konuştu: Konu Yargıda Fazla Söylenecek Şey Yok Arda Turan ve Berkay Şahin'in Duruşması Haziran Ayına Ertelendi

Cezaevinden Kaçan 2 Kişi, Jandarmaya Adres Sorunca Yakayı Ele Verdi Abdullah Gül'e Zehirli Gazla Suikast İddiasının Altından Klima Sorunu Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 12:25:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlısı Kişi, "Para Alamadığı" Vatandaşı Bıçakla Yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]