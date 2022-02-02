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MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ - Son Dakika

MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ

02.02.2022 16:37

ESKİŞEHİR'de, madde bağımlısı Mert Şükrü E. (21), oturduğu tek katlı evi ateşe verdi.

ESKİŞEHİR'de, madde bağımlısı Mert Şükrü E. (21), oturduğu tek katlı evi ateşe verdi. Oğlunun tedavisi için yardım isteyen Sezgin E., "Bıktım, dayanamıyorum, gücümüz kalmadı. En sonunda kendi evini kundakladı. Bizi de yakacaktı" dedi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde tek katlı evde oturan madde bağımlısı, evli ve 2 çocuk babası Mert Şükrü E., tek başına olduğu sırada evi ateşe verdi. Evden çıkan yoğun dumanları görenler ise itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla gelip, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, Mert Şükrü E., polis merkezine götürüldü.

'GÜCÜMÜZ KALMADI, TEDAVİ OLMASINI İSTİYORUM'

Olayı duyarak gelen Sezgin E., madde bağımlısı oğlunun tedavi olmasını istediğini ve destek beklediğini söyleyerek, "Oğlum dün ailesinden ayrıldı, 1 ay uzaklaştırma aldı. Uzaklaştırmayı 3 sefer ihlal etti. Kaynanasının evini bastı, bizim evi bastı, kendi evini kırdı, döktü. Üç sefer aldılar. Üçünde de şikayetçi olandan önce eve geliyor. Ben bıktım, dayanamıyorum. Gücümüz kalmadı. En sonunda kendi evini kundakladı. Bizi de yakacaktı. Benim engelli çocuğum var. 2 gün sonra onun ameliyatı var. Hangisiyle uğraşayım? Gerekenin yapılmasını istiyorum. Madde bağımlısı oğlumun tedavi olmasını istiyorum" diye konuştu.

MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ
MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ
MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ
MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ
MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ

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Madde bağımlısı, Tepebaşı, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MADDE BAĞIMLISI OĞLU EVİ YAKTI, 'BİZİ DE YAKACAKTI' DEDİ - Son Dakika
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