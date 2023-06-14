Madde bağımlısı şahıs çatıya çıkarak intihar etmek istedi, vatandaş müdahale etti - Son Dakika
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Madde bağımlısı şahıs çatıya çıkarak intihar etmek istedi, vatandaş müdahale etti

Madde bağımlısı şahıs çatıya çıkarak intihar etmek istedi, vatandaş müdahale etti

14.06.2023 11:52

Küçükçekmece'de, madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Şahıs hastaneye kaldırıldı ve tedavisi tamamlandıktan sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Küçükçekmece'de, madde bağımlısı bir şahıs çatıya çıkarak atlamaya çalıştı. Polisin ve itfaiyenin çabaları sonuçsuz kalınca bir vatandaş çatıya çıkıp, atlamaya çalışan adamı döverek aşağıya indirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Küçükçekmece İstasyon Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, madde bağımlısı olan bir şahıs, 4 katlı binanın çatısına giderek atlama çalıştı. Şahsı çatıda gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenliği alırken itfaiye ekipleri ise hava yastığı kurdu. Ekipler, inmesi için şahsı uzun süre ikna etmeye çalıştı, ancak bir türlü inmedi. Bunun üzerine şahsı tanıyan mahalle sakinlerinden biri çatıya çıkarak, atlamaya çalışan şahsı yumruklayarak darp etti. Vatandaş kolundan tuttuğu şahsı aşağıya indirerek polis ve sağlık ekiplerine teslim etti. İlk kontrolünün ardından şahıs, hastaneye kaldırıldı. Tedavisi tamamlanan kişi ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın atlamaya çalıştığı anlar ile polisin ikna çalışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. Kamerada vatandaşın şahsı darp ettiği anlar görülüyor.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Madde bağımlısı şahıs çatıya çıkarak intihar etmek istedi, vatandaş müdahale etti - Son Dakika


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