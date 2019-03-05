Son Dakika Haberleri: Madde Bağımlısı Zanlı, Babasını Tabancayla Vurup Yaraladı

Madde Bağımlısı Zanlı, Babasını Tabancayla Vurup Yaraladı

1 saat önce

Konya'da madde bağımlısı bir şahıs, babasını tabancayla vurarak yaralayıp, polis merkezine teslim oldu.

Madde Bağımlısı Zanlı, Babasını Tabancayla Vurup Yaraladı, System.String[]
Konya'da madde bağımlısı bir şahıs, babasını tabancayla vurarak yaralayıp, polis merkezine teslim oldu.

Olay, merkez Karatay ilçesinin Hamzaoğlu Mahallesi Bağgül Sokak'ta meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Mustafa Ş. (29) ile babası Kadir Ş. (65) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ş., babası Kadir Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Bacağından ve sırtından yaralanan Kadir Ş. çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ş. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:38 Kaynak: İHA

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